Νέα πτώση για τον χρυσό

Διευρύνει τις απώλειές του ο χρυσός τη Δευτέρα, καθώς το ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ, αποδυνάμωσε περαιτέρω τα στοιχήματα για μείωση των επιτοκίων από τη Fed, ενώ οι αγορές αποκρυπτογραφούν τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχωρεί 0,4% στα 4.658,90 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Απριλίου χάνουν 1% στα 4.684,30 δολάρια σε περιορισμένο εύρος συναλλαγών σε Ασία και Ευρώπη εν μέσω του Πάσχα των Καθολικών.

Το ασήμι στην αγορά σποτ διολισθαίνει 0,9% στα 72,31 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα στην αγορά σποτ σημειώνει πτώση 0,3% στα 1.983,62 δολάρια, ενώ το παλλάδιο κερδίζει 0,7% στα 1.511,94 δολάρια.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ απείλησε με «κόλαση» στην Τεχεράνη εάν δεν ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι την Τρίτη, αν και πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών υποδηλώνουν ότι το Ιράν είναι απίθανο να προχωρήσει σε ένα τέτοιο βήμα σύντομα.

Οι επενδυτές σταθμίζουν επίσης το δημοσίευμα του Axios που ανέφερε ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και μια ομάδα μεσολαβητών συζητούν μια πιθανή 45ήμερη εκεχειρία που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για ένα μόνιμο τέλος στον πόλεμο.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου και ο δείκτης δολαρίου σκαρφαλώνουν, με στήριξη από τα στοιχεία της Παρασκευής που δείχνουν ότι οι μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα αυξήθηκαν κατά 178.000 τον Μάρτιο, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4,3%.