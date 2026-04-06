«Βλέπει» τα 70.000 δολάρια το Bitcoin με κέρδη 2,5%

Άνοδο άνω του 2,5% σημειώνει το Βitcoin τη Δευτέρα με το βλέμμα στα 70.000 δολάρια καθώς οι επενδυτές καλούνται να διαχειριστούν τις νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με επίθεση στις ιρανικές υποδομές, όπως αναφέρει το Bloomberg. Η ναυαρχίδα των κρυπτονομισμάτων ενισχύεται 2,76% στα 69.211 δολάρια ενώ τo Ether προσθέτει 3,71Ζ% στα 2.137 δολάρια.

«Οι crypto - αγορές ήταν αδύναμες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και το πετρέλαιο ενισχύθηκε αρκετά έντονα», τόνισε ο Ρίτσαρντ Γκάλβιν, συνιδρυτής του hedge fund DACM.Ο Τραμπ εξαπέλυσε την Κυριακή ολοένα και πιο επιθετικές απειλές, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα φέρουν «κόλαση» στο Ιράν εάν δεν ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη εμπορική οδό που έχει σε μεγάλο βαθμό κλείσει από την έναρξη του πολέμου.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι επιθέσεις σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ήδη από την Τρίτη εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν. Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν απώλειες παρά το γεγονός ότι το τέλος του πολέμου δεν φαίνεται στον ορίζοντα: το αμερικανικό αργό WTI χάνει 1,45% στα 109,92 δολάρια το βαρέλι και το Brent υποχωρεί 0,20% στα 108,79 δολάρια το βαρέλι.

Για εβδομάδες, το Bitcoin παρέμεινε κολλημένο περίπου μεταξύ 65.000 και 75.000 δολαρίων ενώ δεν μπόρεσε να αντισταθεί στις συνεχείς καθοδικές πιέσεις από το selloff τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο -45% από το υψηλό του στα 126.000 δολάρια. Περίπου 195,6 εκατ. δολάρια σε bearish στοιχήματα για κρυπτονομίσματα εξανεμίστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ οι εισροές στα αμερικανικά ETFs του δημοφιλέστερου crypto στον κόσμο παρέμειναν ανθεκτικές στα 22,3 εκατ. δολάρια την περασμένη εβδομάδα.

«Η άνοδος του Bitcoin φαίνεται να οφείλεται στη σταθερή ζήτηση, με τα ETF να παραμένουν σταθερά», υπογράμμισε η Γκρέισι Λιν, διευθύνουσα σύμβουλος του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων OKX SG. «Η κίνηση των τιμών παραμένει ομαλή και η χρηματοδότηση είναι συγκρατημένη, γεγονός που υποδηλώνει σταδιακή κατανομή και όχι από μόχλευση» ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ζήτηση θα μπορούσε να αποδυναμωθεί εάν το BTC πέσει κάτω από το επίπεδο στήριξης των 65.000 - 66.000 δολαρίων.