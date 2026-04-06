Axios: Προσπάθειες της ύστατης στιγμής για κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν για 45 ημέρες

Τελευταία ενημέρωση: 10:35

Διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανέφερε χθες Κυριακή ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές του στην αμερικανική και στην ισραηλινή κυβέρνηση καθώς και σε χώρες της περιοχής, ενήμερες για τις επαφές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή με ανεξάρτητο τρόπο. Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε σχόλιο για το δημοσίευμα το πρακτορείο.

Διαβάστε ακόμα - Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν αν δεν καταβληθούν αποζημιώσεις

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα μέρη συζητούν συμφωνία δυο φάσεων, η πρώτη από τις οποίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνει διαπραγμάτευση για το οριστικό τέλος του πολέμου.

Η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός ίσως παραταθεί, αν κριθεί ότι απαιτείται για να καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις, κατά το δημοσίευμα του Axios.

Ταυτόχρονα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε χθες τηλεφωνικά στη Wall Street Journal ότι παρατείνει την προθεσμία στην Τεχεράνη ως αύριο Τρίτη το βράδυ για να ανοίξει το στενό του Oρμούζ, απειλώντας σε διαφορετική περίπτωση να διατάξει να καταστραφούν κρίσιμες υποδομές του Ιράν.

Λίγο αργότερα, με μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth, στο οποίο χρησιμοποίησε γλώσσα «υπερβολική» ακόμα και για τα δικά του δεδομένα, ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, την Τρίτη θα εξαπολύσει την κόλαση κατά της χώρας.

Ιράν: Η επίθεση σε πολιτικούς στόχους ισοδυναμεί με "εγκλήματα πολέμου

Με την σειρά του, το Ιράν προειδοποίησε σήμερα για το ενδεχόμενο «εγκλημάτων πολέμου» μετά τις δηλώσεις Τραμπ για αμερικανικά πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στο ιρανικό έδαφος.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος, ως ο πιο σημαντικός αξιωματούχος της χώρας του, απείλησε δημοσίως να διαπράξει εγκλήματα πολέμου», εκτίμησε στο Χ ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν αρμόδιος για νομικές και διεθνείς υποθέσεις Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Ο στρατός του Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και μοναρχιών του Κόλπου, διαμηνύοντας πως θα προχωρήσει σε ακόμη πιο «καταστροφικά» αντίποινα αν ο Τραμπ κάνει πράξη τις επανειλημμένες απειλές του.

Τις πρώτες ώρες της 38ης ημέρας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και συνταράσσει την παγκόσμια οικονομία, η Τεχεράνη στοχοποίησε με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα το Ισραήλ, το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ.

Ο στρατός του Ισραήλ από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε νέα σειρά βομβαρδισμών στην Τεχεράνη.

Στη Χάιφα, οι αρχές έκαναν λόγο για τρεις νεκρούς έπειτα από πλήγμα ιρανικού πυραύλου επταώροφης πολυκατοικίας.

Στην ιρανική πρωτεύουσα έγινε στόχος πανεπιστήμιο και ο βομβαρδισμός είχε αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά εγκατάσταση φυσικού αερίου σε μικρή απόσταση, κόβοντας την παροχή φυσικού αερίου σε τομείς της Τεχεράνης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για βομβαρδισμούς σε συνοικίες της Τεχεράνης.

Το πρακτορείο ειδήσεων FARS μετέδωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Κομ και άλλοι 13 στην Καλέ Μιρ, στην περιοχή Μπαχαρεστάν.

«Αν οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων συνεχιστούν, οι επόμενες φάσεις των επιθετικών επιχειρήσεών μας και των αντιποίνων μας θα είναι πολύ πιο καταστροφικές κι εκτεταμένες», προειδοποίησε εκπρόσωπος της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης σε ανακοινωθέν του.

«Οι απώλειες κι οι ζημιές (...) θα είναι δεκαπλάσιες», επέμεινε.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως αποκλιμακώνεται: οι βομβαρδισμοί και τα αντίποινα συνεχίζονται τη μια μέρα μετά την άλλη, όπως και οι απειλές πως η άλλη πλευρά θα ζήσει επίγεια «κόλαση».

Απρόβλεπτος στις ανακοινώσεις του, ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου -κάτι που δεν συνηθίζει- στον Λευκό Οίκο σήμερα στις 13:00 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 20:00 ώρα Ελλάδας).

Σε αυτήν, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αναφερθεί κυρίως στην επιχείρηση διάσωσης, βαθιά στο έδαφος του Ιράν, του χειριστή των οπλικών συστημάτων διθέσιου μαχητικού F-15, «σοβαρά τραυματισμένου», κατ’ αυτόν, καθώς και στο ότι υπάρχουν, όπως είπε -ανάμεσα στις απειλές που εκτοξεύει- σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, «καλές πιθανότητες» συμφωνίας για να σταματήσουν οι μάχες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε ότι οι ΗΠΑ υπέστησαν απώλειες άνω των 200 εκατ. δολ. μετά την καταστροφή δύο στρατιωτικών αεροσκαφών μεταφοράς τύπου MC‑130J κατά τη διάρκεια αποστολής διάσωσης Αμερικανού πιλότου, του οποίου το μαχητικό F‑15 καταρρίφθηκε εντός του Ιράν. Η αξία κάθε αεροσκάφους υπερβαίνει τα 100 εκατ. δολάρια.

Διατεινόμενος ότι έχουν επιτευχθεί οι στρατιωτικοί στόχοι που είχε θέσει -κάτι που ορισμένοι αναλυτές βρίσκουν κάπως αισιόδοξο- ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απειλεί να διατάξει πλέον να καταστραφούν πολιτικές υποδομές στο Ιράν, ιδίως γέφυρες και ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί, αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει εντελώς το στενό του Oρμούζ, θαλάσσια αρτηρία κρίσιμης σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες.

«Θα καεί όλη η περιοχή μας επειδή επιμένεις να εκτελείς τις διαταγές του (πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν) Νετανιάχου», αντέταξε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Η πολεμοχαρής ρητορική των πλευρών επιτείνει την ανησυχία των επενδυτών στην αγορά πετρελαίου, που λειτούργησε ξανά σήμερα έπειτα από τρεις ημέρες αργίας για το Πάσχα των Καθολικών.

Τόσο το Brent, όσο και το WTI, με άλλα λόγια οι δυο κυριότερες ποικιλίες αναφοράς στην αγορά του μαύρου χρυσού, ξεπέρασαν το συμβολικό όριο των 110 δολαρίων το βαρέλι.

Τις ανησυχίες αυτές ελάχιστα καθησύχασε η απόφαση της Ρωσίας, της Σαουδικής Αραβίας και άλλων έξι χωρών μελών του ΟΠΕΚ+ να αυξήσουν ξανά την παραγωγή τους από τον Μάιο.

Οι συνέπειες του πολέμου στις τιμές της ενέργειας γίνονται αισθητές σε όλο τον κόσμο. Η Αίγυπτος επέβαλε νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 τις καθημερινές και από τις 22:00 τα σαββατοκύριακα.

Συνομιλίες Ομάν-Ιράν

Παράλληλα με τις απειλές και τις επιθέσεις οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Το Ομάν, απέναντι στο Ιράν, στην άλλη πλευρά του στενού του Χορμούζ, συζητά με την Τεχεράνη το πλήρες άνοιγμά του. Παράλληλα, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συνομίλησε τηλεφωνικά με τους ομολόγους του στο Πακιστάν και στην Αίγυπτο, που αποπειρώνται μεσολάβηση.

Ωστόσο η προοπτική συμφωνίας των Αμερικανών με τους Ιρανούς, «τουλάχιστον υπό τις τρέχουσες συνθήκες, είναι σχεδόν ανύπαρκτη», έκρινε ο Ντάνι Κιτρίνοβιτς, αναλυτής και πρώην στέλεχος των ισραηλινών υπηρεσιών κατασκοπείας με ειδίκευση στο Ιράν.

Στον Λίβανο, το άλλο βασικό μέτωπο, χώρα που πληρώνει βαρύ τίμημα στον πόλεμο, η Χεζμπολά, κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για νέες εκτοξεύσεις ρουκετών.

Από την άλλη, το Ισραήλ συνέχιζε χθες το σφυροκόπημα νότιων συνοικιών της Βηρυτού, που χαρακτηρίζει προπύργιο της Χεζμπολά, πλήττοντας σημείο κοντά σε νοσοκομείο όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωπο και χωριό ανατολικά της πρωτεύουσας όπου σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι.

Εκρηκτικό μείγμα θρησκείας και και πολέμου

Στον καταιγισμός των αναρτήσεων και των συνεντεύξεων του αμερικανού προέδρου και υπουργών του χθες, Κυριακή του Πάσχα, ήταν αξιοπρόσεκτη η σύνδεση θρησκευτικής πίστης και πολέμου: για «θαύμα του Πάσχα» μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο NBC News, αναφερόμενος στη διάσωση του αμερικανού χειριστή, «ο Θεός είναι καλός» είπε ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ -αυτή τη φράση φέρεται να είπε ο πιστός χριστιανός συγκυβερνήτης του F-15 όταν έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του-, ενώ ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ούτε λίγο ούτε πολύ, συνέδεσε την διάσωση του χειριστή με την... Ανάσταση.

Το συμβούλιο αμερικανικών ισλαμικών σχέσεων (CAIR), μη κυβερνητική οργάνωση με επιρροή, καταδίκασε το ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσβάλλοντας το Ισλάμ κι απειλώντας να διατάξει να καταστραφούν πολιτικές υποδομές, έχει πάρει επικίνδυνο δρόμο.

Πολιτικοί των δημοκρατικών έκριναν πως ο πρόεδρος Τραμπ «παραληρεί σαν ασυγκράτητος τρελός», υποσχόμενος «εγκλήματα πολέμου», όπως το έθεσε ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ· ο ένοικος του Λευκού Οίκου δέχθηκε άλλωστε φραστικά πυρά ως κι από την ακροδεξιά πρώην βουλεύτρια και πιστή οπαδό του Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.