Διεθνές άλμα για τα ομόλογα λόγω Μ. Ανατολής - Ανακάμπτουν οι τιμές μετά το «ξεπούλημα»

Διεθνές άλμα για τα ομόλογα λόγω Μ. Ανατολής - Ανακάμπτουν οι τιμές μετά το «ξεπούλημα»
Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς υποχωρεί 4 μονάδες βάσεις στο 4,39% ενώ το διετές χάνει 3 μονάδες βάσης στο 3,88%, μετά από απώλεια 7 μονάδων βάσης την Παρασκευή.

Κέρδη σημειώνουν οι τιμές των ομολόγων διεθνώς, με τη ζήτηση για δημόσιο χρέος να ενισχύεται από τη ανησυχία ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα εκτροχιάσει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς υποχωρεί 4 μονάδες βάσεις στο 4,39% ενώ το διετές των ΗΠΑ χάνει 3 μονάδες βάσης στο 3,88%, μετά από απώλεια 7 μονάδων βάσης την Παρασκευή.

Παράλληλα, η απόδοση του τριετούς κρατικού τίτλου της Αυστραλίας αποδυναμώνεται 9 μονάδες βάσης στο 4,71% με το διετές ιαπωνικό να σημειώνει πτώση 2 μονάδες βάσης στο 1,36%.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το ράλι των τιμών του πετρελαίου μπορεί να συνιστούν προάγγελο μίας παρατεταμένης παγκόσμιας έλλειψης καυσίμων, αυξάνοντας την ελκυστικότητα του δημοσίου χρέους που παραδοσιακά αποτελεί «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας ελέω και των φόβων για κλιμάκωση του πληθωρισμού.

«Η αγορά αφήνει τώρα τη φαντασία της ελεύθερη για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει ο κόσμος σε έναν μήνα, εάν δεν υπάρξει λύση μέχρι τότε στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής», εξήγησε ο Γκάρεθ Μπέρι, στρατηγικός αναλυτής της Macquarie.

«Αντίστοιχα μοτίβα με όσα αντικρύσαμε επί της Covid-19 ήδη αναγνωρίζονται από τους επενδυτές, καθώς οι οικονομίες κινδυνεύουν να παραλύσουν - αυτή τη φορά λόγω έλλειψης καυσίμων» τόνισε.

Το άλμα των ομολόγων έρχεται μετά από εβδομάδες μαζικών ρευστοποιήσεων που πυροδοτήθηκαν από την έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και την ανησυχία για πιθανές αυξήσεις των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών.

