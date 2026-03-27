Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές: Σημείο καμπής για τις αγορές ο πόλεμος στο Ιράν – Συστήνουν επαγρύπνηση, τι λένε για τράπεζες και private credit

Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (EBA, EIOPA και ESMA) δημοσίευσαν σήμερα την εαρινή έκθεση του 2026 σχετικά με τους κινδύνους και τις ευπάθειες του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ. Τι λένε για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και το private credit.

Η έκθεση εστιάζει στις προκλήσεις που προκύπτουν από τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς και στις εξελίξεις στον τομέα της ιδιωτικής χρηματοδότησης, τονίζοντας ότι η σύγκρουση στο Ιράν αποτελεί σημείο καμπής, καθώς οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύθηκαν, οι πληθωριστικές προσδοκίες αναζωπυρώθηκαν και οι αγορές μετοχών πέρασαν απότομα σε φάση διόρθωσης. Παράλληλα, η ήδη ασθενής αναπτυξιακή δυναμική της ευρωζώνης επιβαρύνθηκε περαιτέρω, σε ένα περιβάλλον που ήδη χαρακτηριζόταν από εμπορικές εντάσεις και πολιτική αβεβαιότητα.

Γεωπολιτική αβεβαιότητα

Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές προειδοποιούν ότι οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, και ειδικότερα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Σημειώνουν επίσης ότι τα υψηλότερα επιτόκια ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω τις συνθήκες χρηματοδότησης και να επηρεάσουν την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού.

Η γεωπολιτική κλιμάκωση οδήγησε σε διορθώσεις, υπενθυμίζοντας πόσο εύθραυστη παραμένει η επενδυτική εμπιστοσύνη. Η αβεβαιότητα αυτή έρχεται σε μια συγκυρία όπου οι αποτιμήσεις παραμένουν υψηλές και οι επενδυτές εμφανίζονται σχετικά εφησυχασμένοι, μετά από μια περίοδο χαμηλής μεταβλητότητας. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο απότομων διορθώσεων, ιδιαίτερα σε περίπτωση νέων αρνητικών εξελίξεων.

Οι επιπτώσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι πολλαπλές. Η μεταβολή των συνθηκών στο παγκόσμιο εμπόριο μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία ανακατανομή κεφαλαίων και έντονη μεταβλητότητα. Παράλληλα, η πιθανότητα περιορισμού της πρόσβασης σε κρίσιμες χρηματοοικονομικές υποδομές –είτε λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων είτε λόγω κυβερνοεπιθέσεων– αποτελεί έναν αυξανόμενο κίνδυνο.

Ιδιωτική χρηματοδότηση

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης αναδυόμενους κινδύνους στον τομέα της ιδιωτικής χρηματοδότησης (private credit), οι οποίοι απορρέουν από περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα, χαμηλή διαφάνεια, παρατεταμένη ανάπτυξη και σύνθετες, αδιαφανείς διασυνδέσεις με το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι παράγοντες αυτοί αυξάνουν την πιθανότητα αιφνίδιων μεταβολών στη ρευστότητα και μετάδοσης κραδασμών σε άλλα τμήματα του συστήματος.

Όπως σημειώνεται, πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένα αμερικανικά funds που συνδέονται με την αντικατάσταση παραδοσιακών μοντέλων λογισμικού από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αναδεικνύουν τις δυνητικές ευπάθειες που σχετίζονται με μεταβολές στο επενδυτικό κλίμα.

Ανθεκτικός ο χρηματοπιστωτικός κλάδος

Παρά το πιο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή εικόνα. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων παραμένει κοντά στα πρόσφατα υψηλά, περίπου στο 10,7%, χωρίς ακόμη εμφανή σημάδια επιδείνωσης της κερδοφορίας. Αυτό οφείλεται κυρίως στα χαμηλά επίπεδα προβλέψεων για επισφάλειες, αν και τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια έχουν αρχίσει να υποχωρούν ελαφρώς.

Οι τράπεζες βρίσκονται, ωστόσο, αντιμέτωπες με νέες πιέσεις. Οι επενδύσεις σε ψηφιοποίηση και κυβερνοασφάλεια, σε συνδυασμό με την άνοδο των μισθών, αυξάνουν τα λειτουργικά έξοδα, ενώ μια πιθανή αύξηση των επισφαλειών θα μπορούσε να επηρεάσει την κερδοφορία τους τα επόμενα τρίμηνα.

Σε επίπεδο κεφαλαίων, η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη CET1 να διαμορφώνεται στο 16,3% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαίου στο 20,4%. Η οργανική δημιουργία κεφαλαίου συνεχίζει να στηρίζει αυτή την ανθεκτικότητα, ενώ και οι δείκτες ρευστότητας παραμένουν άνετα πάνω από τα κανονιστικά όρια.

Η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει γενικά σταθερή, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, υπάρχουν «θύλακες» κινδύνου, κυρίως σε δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στον κλάδο των εμπορικών ακινήτων. Παράλληλα, η αύξηση της έκθεσης των τραπεζών σε κρατικά ομόλογα ενισχύει την ευαισθησία τους σε πιθανές διακυμάνσεις της αγοράς.

Συστάσεις για επαγρύπνηση

Υπό το βάρος των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές καλούν τις εθνικές εποπτικές αρχές και τους συμμετέχοντες στις αγορές να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Αυτό περιλαμβάνει προληπτικές αξιολογήσεις κινδύνου με κατάλληλα εργαλεία, συνετή διαχείριση της έκθεσης σε κρατικό χρέος και ενσωμάτωση του γεωπολιτικού παράγοντα στα πλαίσια διαχείρισης κινδύνου.

Παράλληλα, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι έμμεσες επιπτώσεις που προκύπτουν από τις τιμές ενέργειας και από την έκθεση σε κλάδους που πλήττονται περισσότερο.

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι αρχές και οι επενδυτές καλούνται επίσης να ενισχύσουν την παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τις ιδιωτικές αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή διαφάνεια, την αυξανόμενη έκθεση και τις πιθανές μεταβολές στα προφίλ κινδύνου, ιδίως ενόψει των αλλαγών που συνδέονται με το Solvency II το 2027.

