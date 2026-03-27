Διολίσθηση στις 2.020 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Με απώλειες άνω του 1,5% ξεκινά η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, παρά τις ήπιες απώλειες στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Με απώλειες άνω του 1,5% ξεκινά η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, παρά τις ήπιες απώλειες περί του 0,5% στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Από το μέτωπο του Ιράν, τα ενθαρρυντικά νέα είναι ότι οι κίνδυνοι κλιμάκωσης μέσα στο Σαββατοκύριακο έχουν υποχωρήσει, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέθεσε το τελεσίγραφό του για τις 6 Απριλίου. Ωστόσο, η αντίδραση των αγορών υποδηλώνει ότι μια συμφωνία μέσα στις επόμενες 10 ημέρες δεν έχει καταστεί πιο πιθανή, αντιθέτως φαίνεται ότι ο Τραμπ απλώς κερδίζει χρόνο για την ανάπτυξη περισσότερων στρατευμάτων.

Όπως σχολιάζουν αναλυτές της Commerzbank, δεν είναι μόνο οι απρόβλεπτες δηλώσεις του Τραμπ που συνεχίζουν να ευνοούν τις short θέσεις, αλλά και κάποια μακροοικονομικά στοιχεία, καθώς ο γερμανικός πληθωρισμός που θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα αναμένεται να είναι αυξημένος κατά μία ποσοστιαία μονάδα. «Παραμένουμε επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο ο πόλεμος να τερματιστεί τόσο γρήγορα όσο ελπίζουν ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά» αναφέρει η Commerzbank, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι όσο ο πόλεμος συνεχίζεται, η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου είναι πιθανό να υποχωρήσει περαιτέρω.

Στο μεταξύ, με τις τιμές του Brent να κινούνται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια, οι αγορές συνεχίζουν να αναμένουν μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων. Προεξοφλούν αύξηση κατά 50 ή 75 μονάδες βάσης στο επιτόκιο καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας φέτος, καθώς και στο βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας. Στις ΗΠΑ, η αγορά δεν προεξοφλεί πλέον καμία μείωση στο επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, ενώ προηγουμένως ανέμενε μείωση της τάξης των 50-75 μονάδων βάσης.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.022,37 μονάδες με απώλειες 1,83%, κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών, ενώ πτωτικά σε ποσοστό 1,49% κινείται και ο δείκτης των τραπεζών στις 2.199,58 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι στο χθεσινό κλείσιμο οι εβδομαδιαίες απώλειες για τον Γενικό Δείκτη διαμορφώνονταν σε 0,22%, ενώ ο δείκτης των τραπεζών εμφάνιζε θετική απόδοση 0,25%, κι έτσι το εβδομαδιαίο πρόσημο θα κριθεί στη σημερινή συνεδρίαση.

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο των τραπεζών, οι αναλυτές της Alpha Finance – AXIA σχολιάζουν σε ανάλυσή τους ότι η αποτίμηση του κλάδου μετά τη διόρθωση που έχει προηγηθεί προσφέρει ένα καλό σημείο εισόδου, εκτιμώντας πως ο εγχώριος κλάδος παραμένει εξαιρετικά ανθεκτικός παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί διεθνώς.

Στη σύνθεση του ΔΤΡ θετικό πρόσημο λίγο μετά τις 11:00 εμφανίζει μόνο η ΕΤΕ, ενισχυμένη 0,55% στα 12,70 ευρώ. Περί του 1,9% υποχωρούν Eurobank και Alpha Bank, στο 1,48% βρίσκεται η Τρ Πειραιώς, ενώ στο -07% κινούνται οι μετοχές των Optima και Τρ. Κύπρου.

Στο σύνολο του ταμπλό μόλις 17 μετοχές εμφανίζουν θετικό πρόσημο, έναντι 79 που υποχωρούν και 50 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται σε 219,05 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap με ήπια κέρδη διαπραγματεύεται, πέραν της ΕΤΕ, και η μετοχή της Motor Oil που ενισχύεται 0,70% στα 37,46 ευρώ.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Metlen πιέζεται μέχρι τα 31,90 ευρώ, μετά την ανακοίνωση της εισηγμένης ότι η ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων μετατίθεται. Περί του 3% υποχωρούν οι τίτλοι των ElvalHalcor και Τιτάν, ενώ απώλειες 2,74% και 2,33% καταγράφουν οι Cenergy και Aktor αντίστοιχα. Στο -1,93% η Coca-Cola HBC, με απώλειες άνω του 1% κινούνται και οι τίτλοι των ΔΑΑ (-1,68%), ΔΕΗ (-1,54%), Viohalco (-1,46%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,36%).