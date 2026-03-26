Αρνητικά πρόσημα στις ευρωαγορές με φόντο τη Μέση Ανατολή

Σε αρνητικό έδαφος και με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσαν την Πέμπτη οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, «σβήνοντας» τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές δυσκολεύονται να διακρίνουν ξεκάθαρα μηνύματα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις δηλώσεις που συλλέγουν καθημερινά από την πλευρά των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σήμερα το Ιράν απάντησε στους 15 όρους των ΗΠΑ, τονίζοντας πως οι Αμερικανοί θέλουν απλώς να κερδίσουν χρόνο για να εξαπολύσουν μία καινούργια επίθεση στο Ιράν και δεν επιθυμούν πραγματικά μία ειρηνευτική επίλυση του πολέμου. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι σίγουρος εάν επιθυμεί μία συμφωνία, ενώ παράλληλα αποκάλυψε το δώρο του Ιράν για το οποίο έκανε αναφορά χθες, το οποίο ήταν 10 διελεύσεις τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτό το θολό τοπίο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε απώλειες 1,17% στις 580,59 μονάδες, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλάδους να ολοκληρώνουν σε κόκκινο έδαφος, με τις μετοχές εξόρυξης και τεχνολογίας να ηγούνται των απωλειών με πτώση 3,6% και 2,1% αντίστοιχα.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημείωσε απώλειες 1,64% στις 22.581 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,98% στις 7.769 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε πτώση 1,31% στις 9.974 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB ολοκλήρωσε στα επίπεδα των 43.701 μονάδων, με απώλειες 0,71%. Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 16.962 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 1,21%.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την οικονομία, όπως εξηγεί ο ΟΟΣΑ, ο οποίος προβλέπει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα σταθεροποιηθεί στο 2,9% το 2026.

Όσο αφορά την Ευρωζώνη, ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε προς τα κάτω κατά 0,4 της ποσοστιαίας μονάδας, στο 0,8%, την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη, με λιγότερο αισιόδοξες προοπτικές για τις βασικές ευρωπαϊκές οικονομίες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Γαλλία (-0,2 της μονάδας στο 0,8% για την καθεμία).

Αναλυτικότερα, ο Οργανισμός προβλέπει επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, από 1,4% το 2025, στο 0,8% το 2026, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας λειτουργούν επιβαρυντικά για την οικονομική δραστηριότητα, προτού ο ρυθμός επιταχυνθεί στο 1,2% το 2027.

Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,7%, στο 2,6%, ενώ η πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη παρέμεινε αμετάβλητη στο 2,9% φέτος.

Αυστηρότερους κανόνες για τις αυξήσεις των τιμών καυσίμων στα πρατήρια βενζίνης και αυστηροποίηση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας ψήφισε το γερμανικό Κοινοβούλιο, αντιδρώντας στην εκτίναξη των τιμών λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, η αύξηση των τιμών στα πρατήρια θα επιτρέπεται μόνο μία φορά την ημέρα, στις 12:00 το μεσημέρι, προκειμένου να αποτραπούν οι συνεχείς διακυμάνσεις των τιμών. Η μείωση των τιμών, αντιθέτως, επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμα ύψους έως και 100.000 ευρώ.

Στην Ιταλία, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη σημείωσε μικρή πτώση τον Μάρτιο, αντανακλώντας το γενικά θετικό κλίμα στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες της αγοράς, σε αντίθεση με την εκτεταμένη επιδείνωση του λιανικού εμπορίου.