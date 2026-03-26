Γερμανία: Μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων ψήφισε η Bundestag

Αυστηρότερους κανόνες για τις αυξήσεις των τιμών καυσίμων στα πρατήρια βενζίνης και αυστηροποίηση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας ψήφισε το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, αντιδρώντας στην εκτίναξη των τιμών λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, η αύξηση των τιμών στα πρατήρια θα επιτρέπεται μόνο μία φορά την ημέρα, στις 12:00 το μεσημέρι, προκειμένου να αποτραπούν οι συνεχείς διακυμάνσεις των τιμών. Η μείωση των τιμών, αντιθέτως, επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμα ύψους έως και 100.000 ευρώ. Η αυστηροποίηση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας αποσκοπεί επιπλέον στη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας κατά την τιμολόγηση. Σε περίπτωση απότομης αύξησης των τιμών, οι πετρελαϊκές εταιρίες θα καλούνται στο εξής να αποδείξουν ότι οι αυξήσεις τους είναι αντικειμενικά δικαιολογημένες, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Καταπολέμησης Καρτέλ θα έχει επίσης την εξουσία να επανεξετάζει ταχύτατα και να σταματά τις αυξήσεις στην αγορά χονδρικής.

Υπέρ της νομοθεσίας ψήφισαν τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού (CDU/CSU, SPD), αλλά και οι Πράσινοι, παρότι εξέφρασαν την άποψη ότι ενθαρρύνεται η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Καταψήφισαν η Αριστερά, η οποία είχε προτείνει εφ' άπαξ βοήθεια 150 ευρώ για όλους και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), επικρίνοντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί απλώς μια «προσομοίωση» μέτρων. Αύριο θα συνεδριάσει και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat) για την έγκριση των αλλαγών, προκειμένου τα νέα μέτρα να τεθούν σε ισχύ το αργότερο στις αρχές Απριλίου. Το πακέτο μέτρων θα επανεξεταστεί σε ένα έτος.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός επεξεργάζεται ωστόσο και επιπλέον μέτρα, μεταξύ των οποίων η μείωση του ΦΠΑ στα πρατήρια βενζίνης και η εισαγωγή φόρου στα κέρδη των εταιριών ενέργειας σε περίπτωση υπερβολικών κερδών. Σύμφωνα επίσης με το ARD, είναι πιθανό να επιβληθεί πλαφόν στις τιμές ή μείωση στα διόδια των φορτηγών. Η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ακόμη ανοιχτή σε μια προσωρινή αύξηση του επιδόματος μετακίνησης, το οποίο στις αρχές του έτους αυξήθηκε ήδη στα 38 σεντς ανά χιλιόμετρο. «Είναι σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα σε όσους εξαρτώνται από τα αυτοκίνητά τους», δήλωσε η κυρία Ράιχε και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να συζητηθεί και μια πιθανή μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας για όλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ