ΧΑ: Αμετάβλητος ο Γενικός Δείκτης - Διελκυστίνδα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση

Μετά από 18 εναλλαγές προσήμου, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε την Πέμπτη σε οριακά θετικό έδαφος.

Αφού άλλαξε πρόσημο 18 φορές, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε την Πέμπτη σχεδόν αμετάβλητος, σε οριακά θετικό έδαφος.

Προερχόμενη από αργία, η ελληνική αγορά κινήθηκε σταθεροποιητικά, παρά το γεγονός ότι μέχρι το κλείσιμο της Λεωφόρου Αθηνών οι μεγάλοι δείκτες σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι κινούνταν μόνιμα σε αρνητικό έδαφος υποχωρώντας έως και άνω του 1%.

Είναι προφανές ότι η διάθεση για ανάληψη ρίσκου παραμένει εύθραυστη διεθνώς, οι τιμές του brent έφτασαν σήμερα να ενισχύονται έως και 4,5% μέχρι τα 102 δολάρια, ενώ επενδυτές και αναλυτές επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Το σενάριο της περαιτέρω κλιμάκωσης εμφανίζεται μέχρι στιγμής ως το πιθανότερο για τα αμέσως επόμενα εικοσιτετράωρα και, ενώ συμπληρώνεται σχεδόν ένας μήνας από την έναρξη της σύγκρουσης, κανείς δε μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια την ημερομηνία λήξης της. Ως αποτέλεσμα, οι αγορές συνεχίζουν να τιμολογούν ένα ευρύ φάσμα ακραίων σεναρίων, από πιο έντονη κλιμάκωση εάν οι ροές ενέργειας παραμείνουν διαταραγμένες, έως ταχύτερη του αναμενομένου εξομάλυνση αν επιταχυνθούν οι διπλωματικές διεργασίες.

Εντός συνόρων, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.060,16 μονάδες με οριακή άνοδο 0,10%, ενώ με αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών πριν ολοκληρώσει με οριακή πτώση 0,05% στις 2.232,80 μονάδες.

Μέχρι στιγμής εντός της εβδομάδας ο Γενικός Δείκτης καταγράφει μικρές απώλειες 0,22%, o FTSE Large Cap υποχωρεί 0,19%, ενώ στο ίδιο διάστημα ο δείκτης των τραπεζών ενισχύεται σε ποσοστό 0,25%, κι έτσι το εβδομαδιαίο πρόσημο θα κριθεί στη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών τίτλων διαμορφώθηκε σε 1:1,4 με 43 μετοχές να ολοκληρώνουν ενισχυμένες, έναντι 62 που υποχώρησαν και 44 αμετάβλητες.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 313,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 30,66 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Από τον συνολικό τζίρο, το 65% ή 203,67 εκατ. ευρώ αφορούσε συναλλαγές στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών: στην ΕΤΕ διακινήθηκαν 70,21 εκατ. ευρώ, στη Eurobank 54,68 εκατ. ευρώ, στην Τρ. Πειραιώς 42,88 εκατ. ευρώ και στην Alpha Bank 35,90 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του τραπεζικού δείκτη τα πρόσημα ήταν μικτά, με την ΕΤΕ να ξεχωρίζει ενισχυμένη 1,85% στα 12,63 ευρώ και τη Eurobank να σημειώνει άνοδο 0,91%. Στον αντίποδα βρέθηκε η Τρ. Πειραιώς με απώλειες 1,83% στα 6,87 ευρώ, η Optima υποχώρησε 1,74% στα 8,46 ευρώ, ενώ Alpha Bank και Τρ. Κύπρου ακολούθησαν με απώλειες 1,44% και 1,42% αντίστοιχα.

«Μοιρασμένος» ο FTSE Large Cap

Μικτή εικόνα διαμορφώθηκε στη σύνθεση του δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης όπου, ξεχώρισαν τα κέρδη 3,49% για τη Cenergy και 2,80% για την Jumbo. Με αξιόλογα κέρδη έκλεισε η Coca-Cola HBC ενισχυμένη 1,72% στα 49,68 ευρώ, ενώ πάνω από 1% ενισχύθηκαν και οι Helleniq Energy (+1,43%) και ElvalHalcor (+1,17%).

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν επίσης τη διαπραγμάτευση οι μετοχές των ΔΑΑ (+0,85%), Aktor (+0,78%), Metlen (+0,52%), Σαράντης (+0,43%) και ΟΤΕ (+0,30%).

Στον αντίποδα βρέθηκε η ΕΥΔΑΠ με απώλειες 3,09% στα 9,10 ευρώ, η Motor Oil υποχώρησε 1,95% στα 37,20 ευρώ, ενώ πτωτικά σε ποσοστό άνω του 1% κινήθηκαν και οι ΔΕΗ (-1,68%) και Allwyn (-1,21%). Με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν οι τίτλοι των Aegean (-0,67%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,65%), Viohalco (-0,65%), Lamda Development (-0,33%) και Τιτάν (-0,33%).