Νευρική αναμονή στο ταμπλό του ΧΑ - Εναλλαγές προσήμου για τον Γενικό Δείκτη

Με διακυμάνσεις, αλλά και αυξημένο τζίρο κυρίως στις τράπεζες, επανέρχεται μετά τη χθεσινή αργία το Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Η διάθεση για ανάληψη ρίσκου παραμένει εύθραυστη, οι τιμές του brent κινούνται εκατέρωθεν των 100 δολαρίων και σήμερα καταγράφουν άνοδο άνω του 3%, ενώ επενδυτές και αναλυτές επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου ως πιθανότερο σενάριο για τα αμέσως επόμενα εικοσιτετράωρα προκρίνεται αυτό της περαιτέρω κλιμάκωσης.

Προς το παρόν, κι ενώ συμπληρώνεται σχεδόν ένας μήνας από την έναρξή της, το μόνο ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι κανείς δε μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια την ημερομηνία λήξης της. Ως εκ τούτου, οι αγορές συνεχίζουν να τιμολογούν ένα ευρύ φάσμα ακραίων σεναρίων, από πιο έντονη κλιμάκωση εάν οι ροές ενέργειας παραμείνουν διαταραγμένες, έως ταχύτερη του αναμενομένου εξομάλυνση αν επιταχυνθούν οι διπλωματικές διεργασίες.

Σε αυτό το κλίμα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί περί του 1,3%, στο Λονδίνο ο FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,80%, ενώ μικρότερες απώλειες 0,5% σημειώνει ο γαλλικός CAC40.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.062,68 μονάδες με οριακή άνοδο 0,23%. Από την έναρξη των συναλλαγών ο ΓΔ έχει αλλάξει πρόσημο ήδη 10 φορές, έχοντας βρεθεί νωρίτερα να υποχωρεί έως τις 2.044 μονάδες.

Με διακυμάνσεις και ο δείκτης των τραπεζών, μεταξύ 2.202 και 2.261 μονάδων. Με μικτά πρόσημα στη σύνθεσή του, ο ΔΤΡ ενισχύεται λίγο πριν τις 12:30 σε ποσοστό 0,04% στις 2.234,65 μονάδες. Αυτή τη στιγμή οριακά θετικό πρόσημο εμφανίζει μόνο η ΕΤΕ (+0,12%), ενώ η Eurobank κινείται αμετάβλητη στα 3,28 ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος, Τρ. Πειραιώς και Τρ. Κύπρου υποχωρούν περί του 1,5%, ενώ Optima και Alpha Bank σημειώνουν απώλειες 1,16% και 0,88% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό η εικόνα είναι ισορροπημένη, με 40 μετοχές σε θετικό έδαφος, 42 σε αρνητικό και 65 αμετάβλητες.

Ο συνολικός τζίρος αυξημένος, καθώς διαμορφώνεται σε 103,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 71%, ήτοι 73,55 εκατ. ευρώ, αφορούν συναλλαγές στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζουν τα κέρδη άνω του 1% για Jumbo και Coca-Cola HBC, ενώ με μικρότερα άνοδο περί του 0,3% ακολουθούν οι τίτλοι των ΟΤΕ, Σαράντης, ΔΑΑ και Aegean.

Στον αντίποδα η ΕΥΔΑΠ υποχωρεί 2,13% στα 9,19 ευρώ, ενώ απώλειες άνω του 1% καταγράφουν οι μετοχές των Helleniq Energy και Motor Oil.