Πετρέλαιο: Ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το Brent

Υψηλότερα κινήθηκαν για μία ακόμη φορά οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, αντιστρέφοντας τις απώλειες της χθεσινής συνεδρίασης, καθώς η αγορά της ενέργειας δεν βλέπει χειροπιαστές αποδείξεις πως αποκλιμακώνεται ο πόλεμος στο Ιράν, ακόμα κι αν ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με τους «κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Συγκεκριμένα, τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent παράδοσης Μαίου ενισχύθηκαν περισσότερο από 4% στα 104,49 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate ανέβηκαν επίσης πάνω 4%, ολοκληρώνοντας στα 92,35 δολάρια ανά βαρέλι.

Η άνοδος έρχεται μετά από μια απότομη πτώση του Brent τη Δευτέρα, όπου η τιμή του υποχώρησε περίπου 11% στα περίπου 99 δολάρια ανά βαρέλι, αφού προηγουμένως την Παρασκευή είχε ξεπεράσει τα 112 δολάρια.

Ο πόλεμος έχει σχεδόν σταματήσει τις αποστολές περίπου του 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η Τεχεράνη απέρριψε τα περί επαφών με την Ουάσινγκτον, κάνοντας λόγο για προσπάθεια καθησυχασμού των χρηματοπιστωτικών αγορών, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σε αμερικανικούς στόχους και κατήγγειλαν τα σχόλια του Τραμπ.

«Ακόμα και με μια πιθανή μείωση των εντάσεων μετά την ανακοίνωση Τραμπ, αναμένουμε ένα κατώτατο όριο τιμών στο ύψος των 85-90 δολαρίων και μια φυσική απόκλιση πίσω στο εύρος των 110 δολαρίων μέχρι να αποκατασταθεί η κίνηση Στενά του Ορμούζ είναι απολύτως λογική», επεσήμανε η Macquarie σε report της σύμφωνα με το Reuters. «Εάν τα Στενά παραμείνουν ουσιαστικά κλειστά μέχρι τα τέλη Απριλίου, η τιμή του Brent θα μπορούσε να φτάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι» συμπλήρωσε.