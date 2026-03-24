Τραμπ: Μιλάμε με «τους σωστούς ανθρώπους» στο Ιράν - Θα υπάρξει σοβαρή αλλαγή καθεστώτος

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με τους «κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με τους «κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, συμπληρώνοντας ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία.

«Αυτό που είπα χθες ήταν απολύτως ακριβές. Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις επί του παρόντος», είπε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας πως ο απεσταλμένος του, ο Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συμμετείχαν σε αυτές τις συνομιλίες.

Επανέλαβε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση είχε «τεράστια επιτυχία», ενώ υπογράμμισε πως μπορεί κανείς να μιλήσει για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη, αφού υπάρχουν νέα πρόσωπα στην εξουσία μετά την εξόντωση των ηγετών του ιρανικού καθεστώτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ