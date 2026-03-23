«Βουτιά» 11% για το πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ - Κάτω από τα 100 δολάρια το brent

«Ανάσα» στις διεθνείς αγορές μετά τις αναφορές για συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν την Δευτέρα το πετρέλαιο, καθώς οι αναφορές Τραμπ για εν εξελίξει συνομιλίες με το Ιράν με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή -οι οποίες έχουν μπει στην τέταρτη εβδομάδα τους- οδήγησαν σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του αργού, ενώ επιπλέον «ανάσα» στην αγορά έδωσε και η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ να σταματήσει για πέντε ημέρες τα πλήγματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας της Μέσης Ανατολής.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Μαΐου του αμερικανικού WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν στα επίπεδα των 88,10 δολαρίων/βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 10,3%, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ευρωπαϊκού brent υποχώρησαν κατά σχεδόν 11% στα 99,94 δολάρια/βαρέλι, κάτω και από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων για πρώτη φορά από τις 12 Μαρτίου.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για «ισχυρές συνομιλίες» με το Ιράν, προσθέτοντας πως οι δύο πλευρές είχαν «σημαντικά σημεία συμφωνίας», παρά το γεγονός πως η Τεχεράνη διέψευσε κάθε επαφή με την Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ επεσήμανε ότι οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή θα συνεχιστούν σήμερα και ότι αν οι διαπραγματεύσεις συνεχιστούν παραγωγικά, θα υπάρξει συμφωνία πολύ σύντομα. Όπως ανέφερε οι συνομιλίες έγιναν από τον απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ με ένα «κορυφαίο πρόσωπο» του ιρανικού καθεστώτος, στο πλαίσιο προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πενθήμερη «παύση πυρός» σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν μετά από «πολύ καλές συνομιλίες» με την Τεχεράνη. Όπως εξήγησε, οι τελευταίες δύο ημέρες χαρακτηρίζονται από «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν, με στόχο μια «πλήρη και συνολική επίλυση των εχθροπραξιών» στη Μέση Ανατολή ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι η απόφαση για την πενθήμερη αναβολή συνδέεται άμεσα με την πορεία των διαπραγματεύσεων, η έκβαση των οποίων θα καθορίσει τα επόμενα βήματα. «Με ευχαρίστηση αναφέρω ότι οι ΗΠΑ και η χώρα του Ιράν είχαν, τις τελευταίες δύο ημέρες, πολύ καλές και παραγωγικές συζητήσεις σχετικά με μία πλήρη και ολική επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή» υπογράμμισε.

«Με βάση τον τόνο και το ύφος αυτών των σε βάθος, λεπτομερών και εποικοδομητικών συζητήσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ' όλη την εβδομάδα, έχω δώσει εντολή στο υπουργείο να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση εναντίον ιρανικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακών υποδομών για περίοδο πέντε ημερών» επεσήμανε στο Truth Social.