Επιστροφή στα κέρδη για το πετρέλαιο με φόντο την ένταση στη Μ. Ανατολή

Τα futures Brent ενισχύονται 4%, στα 103,94 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σκαρφαλώνει 4%, στα 91,62 δολάρια.

Επιστρέφει στα κέρδη την Τρίτη το πετρέλαιο λόγω φόβων για την προσφορά, καθώς το Ιράν αρνήθηκε ότι είχε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, διαψεύδοντας τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε πως η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε ισχυρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και σύντομα θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία.

Τα futures Brent ενισχύονται 4%, στα 103,94 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σκαρφαλώνει 4%, στα 91,62 δολάρια. Υπενθυμίζεται πως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού κατρακύλησαν άνω του 10% τη Δευτέρα, αφού ο Τραμπ διέταξε πενθήμερη αναβολή στις επιθέσεις στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν συνομιλίες με αξιωματούχους της Τεχεράνης που κατέληξαν σε «σημαντικά σημεία συμφωνίας».

«Αναβάλλοντας το σχέδιο για την επίθεση στους ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας για πέντε ημέρες, οι ΗΠΑ ουσιαστικά απορρόφησαν μεγάλο μέρος του πολεμικού πριμ από την τιμή του πετρελαίου», τόνισε ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade, Τιμ Γουότερερ. «Η σημερινή ανάκαμψη δείχνει πως η αγορά που βρίσκει τα πατήματά της. Οι traders γνωρίζουν ότι ενώ οι πύραυλοι είναι σε αναμονή πριν την εκτόξευση ενώ τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα» πρόσθεσε.

Ο πόλεμος έχει σχεδόν σταματήσει τις αποστολές περίπου του 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η Τεχεράνη απέρριψε τα περί επαφών με την Ουάσινγκτον, κάνοντας λόγο για προσπάθεια καθησυχασμού των χρηματοπιστωτικών αγορών, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σε αμερικανικούς στόχους και κατήγγειλαν τα σχόλια του Τραμπ.

«Ακόμα και με μια πιθανή μείωση των εντάσεων μετά την ανακοίνωση Τραμπ, αναμένουμε ένα κατώτατο όριο τιμών στο ύψος των 85-90 δολαρίων και μια φυσική απόκλιση πίσω στο εύρος των 110 δολαρίων μέχρι να αποκατασταθεί η κίνηση Στενά του Ορμούζ είναι απολύτως λογική», επεσήμανε η Macquarie σε report της σύμφωνα με το Reuters. «Εάν τα Στενά παραμείνουν ουσιαστικά κλειστά μέχρι τα τέλη Απριλίου, η τιμή του Brent θα μπορούσε να φτάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι» συμπλήρωσε.