Ράλι «ανακούφισης» στη Wall Street - Κέρδη άνω του 1% για όλους τους δείκτες

Σημαντικά κέρδη έφεραν στη Wall Street οι δηλώσεις του Τραμπ για «παύση πυρός» σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν, δίνοντας ελπίδες στους επενδυτές για αποκλιμάκωση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου και αναζωπύρωσε φόβους για παγκόσμια ύφεση.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,38% ή 631,06 μονάδες στις 46.208 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κατέγραψε κέρδη 1,15% στις 6.581 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε με άνοδο 1,38% στις 21.946 μονάδες.

Το θετικό κλίμα επεκτάθηκε και στους επιμέρους κλάδους, όπως οι τράπεζες, οι βιομηχανικές αλλά και οι τεχνολογικές εταιρείες.

Ειδικότερα η JPMorgan Chase αναρριχήθηκε άνω του 1%, ενώ η Morgan Stanley κέρδισε 2%. Η Caterpillar και η Deere πρόσθεσαν 2% και 1% έκαστη. Η Nvidia και η Apple σημείωσαν κέρδη πάνω από 1%, ενώ οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών Delta Air Lines και η United Airlines, σημείωσαν άνοδο 3% και 4% αντίστοιχα.

Πριν την ανάρτηση του Τραμπ, τα futures της αγοράς προμήνυαν μία ακόμη πτωτική συνεδρίαση, ωστόσο στη συνέχεια τα futures του Dow Jones σημείωσαν άνοδο έως και 1.000 μονάδες.

Στα υψηλά της ημέρας, οι δείκτες έφτασαν να ενισχύονται άνω του 2%. Ειδικότερα, ο Dow ενδοσυνεδριακά σημείωσε άνοδο 1.100 μονάδες, ή 2,5%, ο Nasdaq έφτασε έως και +2,5%, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 2,2%.

Πριν από το rebound της Δευτέρας, ο Dow και ο Nasdaq βρίσκονταν κοντά σε έδαφος διόρθωσης έχοντας υποχωρήσει σχεδόν 9,8% από τα ρεκόρ τους έως την Παρασκευή. Από την άλλη, ο S&P 500 απείχε 7% από το ιστορικό του υψηλό πριν τη σημερινή άνοδο.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε πως «οι ΗΠΑ και η χώρα του Ιράν είχαν, τις τελευταίες δύο ημέρες, πολύ καλές και παραγωγικές συζητήσεις σχετικά με μία πλήρη και ολική επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Με βάση τον τόνο και το ύφος αυτών των σε βάθος, λεπτομερών και εποικοδομητικών συζητήσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ' όλη την εβδομάδα, έχω δώσει εντολή στο υπουργείο να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση εναντίον ιρανικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακών υποδομών για περίοδο πέντε ημερών».

Ωστόσο, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε επικαλούμενο πηγή ότι δεν υπάρχει άμεση ή έμμεση επικοινωνία με τις ΗΠΑ, παρά τη δήλωση Τραμπ.