Ράλι άνω των 1.000 μονάδων στα futures του Dow Jones

Wall Street / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ράλι άνω των 1.000 μονάδων καταγράφουν τα futures του Dow Jones, έπειτα από την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για «παύση πυρός» για πέντε ημέρες σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones ενισχύονται 1.100 μονάδες στις, του S&P 500 σημειώνουν άνοδο κατά 2,5% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq-100 2,6%.

Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe (VIX), ο «δείκτης φόβου» της αγοράς, ξεπέρασε τις 30 μονάδες για πρώτη φορά από τις 9 Μαρτίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πενθήμερη «παύση πυρός» σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν, κάνοντας λόγο για «πολύ καλές συνομιλίες» με την Τεχεράνη.

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider