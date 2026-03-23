Ομόλογα: «Καπνός» 2,5 τρισ. δολάρια ελέω ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

«Εξαϋλώθηκαν» περίπου 11,5 τρισ. δολάρια από τις μετοχές παγκοσμίως. Το «φάντασμα» του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στις διεθνείς αγορές.

Η απειλή του στασιμοπληθωρισμού που προκαλεί ο πόλεμος του Ιράν έχει εξαλείψει περισσότερα από 2,5 τρισ. δολάρια από την αξία των ομολόγων διεθνώς τον Μάρτιο, ολοταχώς προς τη μεγαλύτερη μηνιαία «εξαΰλωση» εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου επιταχύνει τον πληθωρισμό και ενώ η πτώση της αγοραίας αξίας των ομολόγων είναι μικρότερη από τα περίπου 11,5 τρισ. δολάρια που χάθηκαν στις μετοχές παγκοσμίως, είναι ίσως πιο απροσδόκητη, καθώς το χρέος συνήθως κερδίζει σε περιόδους γεωπολιτικής αναταραχής, όπως σημειώνει το Bloomberg.

«Οι αγορές αρχίζουν να αποτιμούν αυτό που πιστεύω ότι θα είναι μια στασιμοπληθωριστική ώθηση που θα εκδηλωθεί πολύ σύντομα», τόνισε η Κάθριν Ρούνεϊ Βέρα, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην StoneX Group. «Όσο περισσότερο συνεχιστεί αυτό, τόσο υψηλότερα μπορούν να αυξηθούν οι τιμές του πετρελαίου» πρόσθεσε.

Η συνολική αγοραία αξία του χρέους σε κάθε μορφή έχει μειωθεί στα 74,4 τρισ. δολάρια από σχεδόν 77 τρισ. δολάρια στο τέλος Φεβρουαρίου, βάσει του Bloomberg, στη μεγαλύτερη «βουτιά» του από τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν η Fed διένυε έναν επιθετικό κύκλο αυξήσεων επιτοκίων.

Το δημόσιο χρέος ηγείται της πτώσης, με τους κρατικούς τίτλους να διολισθαίνουν 3,3% τον Μάρτιο, ενώ τα εταιρικά ομόλογα να έχουν υποχωρήσει κατά 3,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων έχουν ανέβει σε πολύμηνα υψηλά εν μέσω εικασιών ότι η Fed θα αναγκαστεί να αυξήσει τα επιτόκια για την καταπολέμηση του πληθωρισμού. Παρόμοια εικόνα στην Ασία, όπου οι αποδόσεις των ομολόγων στην Ινδία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα έχουν πάρει την ανιούσα.

Η απόδοση του 10ετούς της Αυστραλίας σκαρφάλωσε σε υψηλό 15 χρόνων (από το 2011) τη Δευτέρα και στη Νέα Ζηλανδία σημειώνει άλμα διετίας. Το μαζικό «ξεπούλημα» ομολόγων επιταχύνθηκε τη Δευτέρα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιτεθεί σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, εκτός εάν η Τεχεράνη ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, με την Ισλαμική Δημοκρατία να προειδοποιεί με αντίποινα για το αμερικανικό τελεσίγραφο.

Η Fed αναμένεται να θέσει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Απριλίου, εάν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν υψηλές και το ποσοστό ανεργίας σταθερό, έγραψαν οι αναλυτές της BNP Paribas.