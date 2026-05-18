Πρέσβης Ισραήλ: Παρά τις προκλήσεις, η σχέση με την Ελλάδα εμβαθύνθηκε

«Όταν ήρθα στην Ελλάδα, είχα μεγάλες προσδοκίες, ωστόσο, η εμπειρία μου εδώ τις ξεπέρασε όλες», σημείωσε ο πρέσβης του Ισραήλ Νόαμ Κατς σε ομιλία του στη δεξίωση για την 78η επέτειο της Ανεξαρτησίας του Κράτους του Ισραήλ και εξέφρασε τη συγκίνησή του, καθώς αυτή ήταν η τελευταία δεξίωση για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας, που φιλοξενεί στην Αθήνα πριν από τη λήξη της θητείας του το καλοκαίρι.

«Όταν έφτασα στην Ελλάδα πριν από τέσσερα χρόνια, ένιωσα, όπως είπε κάποτε ο Ισαάκ Νεύτωνας, ότι «στάθηκα στους ώμους γιγάντων»- των ηγετών των δύο χωρών μας και των διακεκριμένων προκατόχων μου, οι οποίοι έθεσαν τα θεμέλια για την αξιοθαύμαστη σχέση που απολαμβάνουμε σήμερα», υπογράμμισε.

Ωστόσο, πρόσθεσε, «δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα ήμουν πρέσβης εδώ σε καιρό πολέμου και ότι η θητεία μου θα συνέπιπτε με μια τόσο δύσκολη και ιστορική περίοδο για το Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή».

«Παρά τις προκλήσεις, η σχέση μεταξύ του Ισραήλ και της Ελλάδας όχι μόνο άντεξε — αλλά και εμβαθύνθηκε και επεκτάθηκε. Μαζί, ανακαλύψαμε ακόμη πιο ξεκάθαρα τη σημασία της συνεργασίας μας και των κοινών μας αξιών», τόνισε. «Βρήκαμε κοινή αντίληψη όσον αφορά στην ανάγκη για περιφερειακή σταθερότητα, συνδεσιμότητα, ασφάλεια και σχέσεις καλής γειτονίας».

Όπως υπογράμμισε, η συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ έχει αναπτυχθεί σε πολλούς τομείς, όπως η ενέργεια, η καινοτομία, η άμυνα, ο τουρισμός, το εμπόριο και οι διαπροσωπικές σχέσεις, αποφέροντας απτά οφέλη και στις δύο κοινωνίες μας και συμβάλλοντας στη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου.

«Ο αείμνηστος πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, 'Αμπα Έμπαν, είπε κάποτε ότι ένας πρέσβης δεν πρέπει να παραμένει σε μια χώρα για περισσότερο από τέσσερα χρόνια, διότι τελικά γίνεται πρέσβης της χώρας υποδοχής. Πρέπει να ομολογήσω ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στην Ελλάδα, έγινα ένας αληθινός φιλέλληνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχω φτάσει να θαυμάζω βαθιά τη ζεστασιά, τον πολιτισμό, τη γενναιοδωρία και τη φιλοξενία του ελληνικού λαού. Θα αποχωρήσω από την Ελλάδα με βαθιά ευγνωμοσύνη για τις φιλίες που δημιουργήθηκαν εδώ, για τη συνεργασία που επιτύχαμε μαζί και για το προνόμιο να εκπροσωπώ το Ισραήλ σε αυτή την αξιόλογη χώρα. Για μένα, η Ελλάδα έχει γίνει ένα δεύτερο σπίτι».

Ο πρέσβης του Ισραήλ υποδέχτηκε, σε εκδήλωση που έγινε σε πολιτιστικό χώρο στο Γουδί, φίλους και προσωπικότητες από τον χώρο της διπλωματίας, της πολιτικής, του πολιτισμού, των τεχνών και της δημοσιογραφίας.

«Η Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ αποτελεί μια ευκαιρία όχι μόνο για να γιορτάσουμε τα επιτεύγματά μας, αλλά και για να αναλογιστούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και τις ευκαιρίες που μας περιμένουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρέσβης και πρόσθεσε: «Αυτή η βραδιά είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε τη ισχυρή και διαρκή φιλία μεταξύ του Ισραήλ και της Ελλάδας».

Ο κ. Κατς υπενθύμισε πως από την ίδρυσή του το 1948, το Ισραήλ έχει μεταμορφωθεί από ένα νεαρό κράτος που αντιμετώπιζε τεράστιες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και της οικονομίας σε ένα από τα κορυφαία κέντρα καινοτομίας, τεχνολογίας και ανθεκτικότητας στον κόσμο.

Παράλληλα, σημείωσε, «έχει οικοδομήσει μια ζωντανή δημοκρατία και μια δυναμική κοινωνία των πολιτών, έχει καταστεί παγκόσμιος πρωτοπόρος σε τομείς όπως η γεωργία, η διαχείριση των υδάτων, η ιατρική, η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη και η επιστημονική έρευνα».

«Το επιχειρηματικό του πνεύμα, η δέσμευσή του στην εκπαίδευση και η κουλτούρα καινοτομίας του του έχουν επιτρέψει να οικοδομήσει μια ακμάζουσα οικονομία και να προσφέρει λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός του», επεσήμανε και αναφέρθηκε στην ανάπτυξη ιατρικών τεχνολογιών, την προώθηση της γεωργίας στην έρημο και των συστημάτων καθαρού νερού.

«Το Ισραήλ συνεχίζει να αποδεικνύει πώς η καινοτομία, η αποφασιστικότητα και η συνεργασία μπορούν να δημιουργήσουν πρόοδο και ευκαιρίες για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Ακόμη, ανέφερε, «κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων ετών πολέμου, καθώς αντιμετωπίζουμε έναν ριζοσπαστικό άξονα στην περιοχή μας, η οικονομία του Ισραήλ παραμένει ισχυρή και αναπτυσσόμενη, οι δημοκρατικοί μας θεσμοί ανθεκτικοί, και η τεχνολογική μας καινοτομία συνεχίζει να συμβάλλει στην παγκόσμια ανάπτυξη».

«Όλα αυτά επιτεύχθηκαν ενώ το Ισραήλ έπρεπε να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία του», τόνισε. «Το Ισραήλ γεννήθηκε μέσα στον πόλεμο, αλλά κατάφερε να εξασφαλίσει ειρήνη με ορισμένους από τους γείτονές του και φιλοδοξεί να επεκτείνει τον κύκλο της ειρήνης με όλους τους γείτονές του».

Εξέφρασε ακόμη την ευγνωμοσύνη του προς την ελληνική κυβέρνηση, τους εταίρους και φίλους και προς όλους όσοι εργάστηκαν ακούραστα για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο λαών μας.

«Αν και η θητεία μου στην Ελλάδα πλησιάζει στο τέλος της, ο θαυμασμός και η αγάπη μου για αυτή τη χώρα και τον λαό της θα παραμείνουν για πάντα στην καρδιά μου», σημείωσε και κατέληξε λέγοντας στα ελληνικά «Εις το επανιδείν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ