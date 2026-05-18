Οι ΗΠΑ παρατείνουν για 30 ημέρες την άρση κυρώσεων στο ρωσικό αργό που μεταφέρεται δια θαλάσσης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν την άρση σε μια προσπάθεια να μετριάσουν τις ελλείψεις σε εφοδιασμό με πετρέλαιο και τις υψηλές τιμές που προκλήθηκαν από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο, αφού αρκετές χώρες ζήτησαν περισσότερο χρόνο για να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο, όπως ανέφερε σήμερα πηγή που είναι ενήμερη για το σχέδιο.

Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες, δήλωσε η πηγή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν την άρση σε μια προσπάθεια να μετριάσουν τις ελλείψεις σε εφοδιασμό με πετρέλαιο και τις υψηλές τιμές που προκλήθηκαν από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, εν μέσω της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης, αλλά η κίνηση αυτή δεν συνέβαλε ουσιαστικά στη σταθεροποίηση των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ