Έχασε τη δίκη με τον Σαμ Άλτμαν της OpenAI o Έλον Μασκ

Ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας απέρριψε ομόφωνα τη μήνυση του Έλον Μασκ κατά της OpenAI και του διευθύνοντος συμβούλου της, Σαμ Άλτμαν. Οι ένορκοι έκριναν ότι ο Μασκ περίμενε πολύ καιρό για να κινηθεί νομικά, με αποτέλεσμα οι ισχυρισμοί του να έχουν παραγραφεί με βάση το σχετικό χρονικό όριο που ορίζει ο νόμος.

Ο Έλον Μασκ, ένας εκ των αρχικών συνιδρυτών της OpenAI, είχε καταθέσει αγωγή κατηγορώντας τον Σαμ Άλτμαν και τον πρόεδρο Γκρεγκ Μπρόκμαν για «προδοσία» της μη κερδοσκοπικής αποστολής της εταιρείας. Ισχυρίστηκε ότι ο Άλτμαν και οι συνεργάτες του τον εξαπάτησαν μετατρέποντας την εταιρεία σε κερδοσκοπική οντότητα, η οποία μάλιστα έλαβε τεράστια χρηματοδότηση από τη Microsoft. Ο ίδιος ζητούσε την απομάκρυνση των συγκεκριμένων στελεχών και την ανακατανομή έως και 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα κέρδη προς το αρχικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα.

Η δίκη ξεκίνησε στις 28 Απριλίου και θεωρήθηκε ευρέως ως ένα κρίσιμο σκαλοπάτι για το μέλλον της OpenAI και της τεχνητής νοημοσύνης γενικότερα, τόσο για τον τρόπο που θα έπρεπε να χρησιμοποιείται, όσο και για το ποιος θα επωφελείται από αυτήν, κυρίως οικονομικά.

Η ετυμηγορία εκδόθηκε έπειτα από 11 ημέρες καταθέσεων και επιχειρημάτων, με αλλεπάλληλες επιθέσεις στην αξιοπιστία τόσο του Μασκ όσο και του Άλτμαν. Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνταν ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για τα χρήματα παρά για το κοινό καλό.

Στην τελική αγόρευσή του ο δικηγόρος του Μασκ Στίβεν Μόλο υπενθύμισε στους ενόρκους ότι πολλοί μάρτυρες αμφισβήτησαν την αξιοπιστία του Άλτμαν ή τον αποκάλεσαν ψεύτη. «Αν δεν τον πιστεύετε, δεν γίνεται να κερδίσουν» τη δίκη, υπογράμμισε.

Ο Μασκ κατηγορούσε την OpenAI ότι επιχειρούσε να πλουτίσει τους επενδυτές, σε βάρος της μη κερδοσκοπικής μητρικής εταιρείας και δεν έδινε προτεραιότητα στην ασφάλεια της ΤΝ. Ισχυριζόταν επίσης ότι η Microsoft, που επένδυσε στην OpenAI, ενδιαφερόταν περισσότερο για τα χρήματα παρά για τη φιλανθρωπία.

Η OpenAI από την πλευρά της ανταπαντούσε ότι ο Μασκ ήταν εκείνος που έβλεπε παντού δολάρια και ότι περίμενε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να προβάλει τον ισχυρισμό ότι η εταιρεία καταπάτησε την ιδρυτική συμφωνία της να κατασκευάσει ασφαλή ΤΝ προς όφελος της ανθρωπότητας.

«Νομίζω ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ευρήματα της επιτροπής ενόρκων», δήλωσε η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς, όταν αποδέχτηκε το ομόφωνο συμπέρασμα της εννεαμελής επιτροπής ενόρκων μετά από περίπου δύο ώρες διαβουλεύσεων.

«Το πόρισμα των ενόρκων επιβεβαίωσε ότι αυτή η αγωγή ήταν η υποκριτική προσπάθεια ενός υποκριτή να σαμποτάρει έναν ανταγωνιστή και να ξεπεράσει μια μακρά ιστορία πολύ κακών προβλέψεων για το τι ήταν και τι θα γίνει το OpenAI», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δικηγόρος της OpenAI, Γουίλιαμ Σάβιτ.

«Ο κ. Μασκ μπορεί να έχει το άγγιγμα του Μίδα σε κάποιους τομείς, όχι όμως στην ΤΝ», πρόσθεσε.

Το δικαστήριο στο Όκλαντ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μασκ είχε αρκετές γνώσεις σχετικά με τους ισχυρισμούς του εδώ και αρκετά χρόνια, ώστε να έπρεπε να είχε μηνύσει νωρίτερα από το 2024. Ως αποτέλεσμα, η επιτροπή δεν ασχολήθηκε με τον κεντρικό ισχυρισμό του Μασκ ότι η OpenAI εγκατέλειψε τις ευθύνες της να αναπτύξει την Τεχνητή Νοημοσύνη προς όφελος της ανθρωπότητας, στρέφοντας την προσοχή της στην μεγιστοποίηση των κερδών της.

Οι ένορκοι άκουσαν καταθέσεις για σχεδόν τρεις εβδομάδες από τον Μασκ, τον Άλτμαν, τον πρόεδρο της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, και άλλα σημαντικά πρόσωπα που είχαν μια πρώτη εικόνα της διαμάχης τους που ξεκίνησε πριν από σχεδόν μια δεκαετία.