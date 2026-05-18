ΚΥΣΕΑ: Επιστρέφουν στη βάση τους οι Patriot από Κάρπαθο και Διδυμότειχο

Απόφαση του ΚΥΣΕΑ για επιστροφή των Patriot στις βάσεις τους. Είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Διδυμότειχο λόγω του Πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Στις μόνιμες βάσεις τους επιστρέφουν οι συστοιχίες των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, ολοκληρώνοντας την έκτακτη ανάπτυξή τους σε Κάρπαθο και Διδυμότειχο, έπειτα από απόφαση που ελήφθη κατά τη σημερινή (Δευτέρα 18/5) συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ).

Η προσωρινή μετακίνηση του «βαρύ πυροβολικού» της ελληνικής αεράμυνας είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου, εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Το βάρος της σύγκρουσης στο Ιράν, σε συνδυασμό με τη γενικότερη αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο και τις κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ - Ισραήλ, οδήγησαν σε νατοϊκό αίτημα για άμεση ενίσχυση της αντιαεροπορικής «ομπρέλας».