Λίβανος: Πάνω από 3.000 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων από τις 2 Μαρτίου

Τουλάχιστον 3.020 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο αφότου η χώρα σύρθηκε στον πόλεμο, στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας.

Μεταξύ των νεκρών είναι 116 υγειονομικοί και 211 παιδιά, διευκρινίζει το υπουργείο Υγείας, συμπληρώνοντας πως οι τραυματίες ανέρχονται σε 9.273.

Παρότι η εύθραυστη εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, οι εχθροπραξίες στον Λίβανο δεν έχουν σταματήσει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ