Μπακογιάννης: «Επικίνδυνη η οικονομική πολιτική της δημοτικής Αρχής Δούκα»

Το θέμα της οικονομικής πολιτικής της δημοτικής Αρχής έθεσε μεταξύ άλλων στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων, ο Κώστας Μπακογιάννης. Μάλιστα, ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», εξέφρασε την έντονη ανησυχία του γι' αυτή την οικονομική πολιτική, λέγοντας πως ενημερώθηκε εκ παραδρομής από αντιδήμαρχο κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ., για την πρόθεση να προχωρήσει ο δήμος σε δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, χαρακτηρίζοντας «επικίνδυνη» αυτή την επιλογή.

«Ετοιμάζεστε να πάρετε δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό πρώτη φορά το ακούμε σήμερα. Και αναρωτιόμαστε, με ποια οικονομική λογική θα πάρετε αυτό το δάνειο; Και αν έχετε αντιληφθεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα υποθηκεύσετε το μέλλον του δήμου Αθηναίων», ανέφερε ο κ. Μπακογιάννης και συμπλήρωσε: «Είναι αδιανόητο να δανείζεται ο δήμος αυτή τη στιγμή χρήματα και να φεσώνετε τον Αθηναίο δημότη».

Επίσης, ο κ. Μπακογιάννης έθεσε το θέμα της διακοπής της συνεδρίασης του προηγούμενου δημοτικού συμβουλίου, λόγω εισβολής ατόμων που διαμαρτύρονταν για τα Προσφυγικά και κατηγόρησε τον δήμαρχο για την απουσία του εκείνη τη στιγμή, για το ότι δεν διαφυλάχθηκε η συνεδρίαση, αλλά και για το γεγονός ότι ουδέποτε βγήκε μια ανακοίνωση που να καταδικάζει αυτή την εισβολή.

Στη συνέχεια, η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δέσποινα Λιμνιωτάκη καταδίκασε τη φραστική επίθεση, που δέχθηκε εκείνη την ημέρα ο κ. Μπακογιάννης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ