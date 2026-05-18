Μητσοτάκης στον ΣΕΤΕ: Η κρίση στην Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό

Oι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη ΓΣ του ΣΕΤΕ.

«Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι με την συνεργασία της πολιτείας και του ΣΕΤΕ ως κεντρικού φορέα εκπροσώπησης του κλάδου του τουρισμού μπορούμε να ξεπεράσουμε πολύ μεγάλες αντιξοότητες. Το κάναμε στα χρόνια της πανδημίας. Πιστεύω ότι οι βάσεις για την εξαιρετική επίδοση του ελληνικού τουρισμού, τέθηκαν στον τρόπο με τον οποίο η χώρα αντιμετώπισε αυτή την πρωτοφανή κρίση και προφανώς το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτει» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη γενική συνέλευση του ΣΕΤΕ στη συζήτηση με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη για τις επιπτώσεις του πολέμου στον τουρισμό.

«Όλοι αντιλαμβάνονται ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Οπότε νομίζω ότι τα κίνητρα για την επίλυση αυτού του πολέμου σαφώς υπάρχουν και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν θα δούμε μια έκρηξη διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία, οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτημα. Δεν αισθάνομαι όμως ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά» πρόσθεσε.

Επίσης ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό, κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. «Αυτό προφανώς θα είναι η προσδοκία μας, κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι. Θα υπάρχουν όμως αντίξοες συνθήκες που θα μας υποχρεώνουν να προσαρμοζόμαστε.

Για μένα το βασικό ζητούμενο παραμένει το μερίδιο αγοράς. Αν η πίτα συνολικά μικρύνει, να είμαστε εμείς η χώρα που θα επηρεαστεί λιγότερο από αυτήν την κρίση. Ζούμε προφανώς σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μπορεί να υπάρχουν προορισμοί σήμερα στη Μέση Ανατολή που εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή να μην είναι δημοφιλείς. Αυτό μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό. 'Αρα η προσαρμοστικότητα, η ταχύτητα αντίδρασης, ο απόλυτος συντονισμός για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης νομίζω ότι αποτελούν πια ένα θεσμικό κεκτημένο ως προς τις σχέσεις μας, τις σχέσεις του υπουργείου αλλά και της κυβέρνησης κεντρικά με τον κόσμο του τουρισμού.

Και νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχουμε περάσει από πολύ χειρότερα. Η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, αλλά δείξαμε ότι έχουμε και την ευελιξία να κινηθούμε σε ένα εξαιρετικά δυσμενές διεθνές περιβάλλον για να προστατεύσουμε ένα κλάδο που τόσο μεγάλη σημασία έχει για την ελληνική οικονομία» ανέφερε.

Για τον υπερτουρισμό ο πρωθυπουργός είπε: «Καταρχάς αποκρούω την έννοια του υπερτουρισμού. Η Ελλάδα είναι ταυτισμένη με τον τουρισμό. Ο τουρισμός αποτελεί κεντρικό αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας. Αποτελεί ένα κλάδο στον οποίο απασχολούνται εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει προφανείς συνέργειες με πολλούς άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως παραδείγματος χάρη ο κλάδος της αγροτικής παραγωγής».

«Και δεν πιστεύω ότι η χώρα μας έχει αντιμετωπίσει φαινόμενα όπως αυτά τα οποία έχουμε δει σε άλλες χώρες, όπου αρχίζει να υπάρχει πια μια κοινωνική αντίδραση απέναντι στον τουρισμό. Αγαπάμε τον τουρισμό ως κλάδο, δεν ζούμε μόνο από τον τουρισμό. Εσείς δεν ζείτε μόνο από τον τουρισμό, η ελληνική οικονομία δεν ζει μόνο από τον τουρισμό πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον τουρισμό και για τον τουρισμό. Και νομίζω ότι σε αυτό είμαστε σε ένα διαφορετικό στάδιο από άλλες χώρες. Και αυτό πρέπει να το κατοχυρώσουμε» συμπλήρωσε.