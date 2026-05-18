Η Αγάπη Σμπώκου η νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), σηματοδοτώντας την επόμενη ημέρα για τον βασικό θεσμικό φορέα του ελληνικού τουρισμού.

Η αναμέτρηση θεωρήθηκε μία από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών, καθώς πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων αλλά και έντονων διεργασιών για το μέλλον του κλάδου.

Κατόπιν της ψηφοφορίας, κατά την 34η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ αναλαμβάνει η κα Αγάπη Σμπώκου, σηματοδοτώντας μια ιστορική εξέλιξη για τον κλάδο, καθώς για πρώτη φορά γυναίκα αναλαμβάνει την ηγεσία του.

Αναλυτικότερα, η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου:

Πρόεδρος: Σμπώκου Αγάπη, PHAEA ΑΕΞΤΕ ΑΕ

Α' Αντιπρόεδρος: Χατζής Γιάννης, Πρόεδρος ΠΟΞ

Αντιπρόεδροι:

Τοκούζης Παναγιώτης, Πρόεδρος ΣΕΤΚΕ

Τσιλίδης Λύσανδρος, Μέλος ΔΣ ΗΑΤΤΑ

Βασιλάκης Ευτύχιος, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

Γιαννούλης Εμμανουήλ, ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΤΒΕΕ

Μήτσης Σταύρος, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ MITSIS COMPANY AE

Αντιπρόεδρος Οικονομικών: Καλλίνικος Καλλίνικος, ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕ

Γενικός Γραμματέας: Βούλγαρης Χαράλαμπος, KONTOKALI BAY RESORT & SPA ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΜΠ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Κυβερνήτης Γιώργος, Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΕ

Επίτιμος Γενικός Γραμματέας: Βερνίκος Γιώργος, ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΑΕ

Μέλη:

Βενετόπουλος Φίλιππος, VC NAVAL MANAGEMENT LTD

Δρακόπουλος Βασίλειος, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ MARBELLA AE

Θεοφανοπούλου Μαρία, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ (GREEK TRAVEL PAGES)

Καλλιμασιάς Γεώργιος, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (ΔΑΑ)

Κωνσταντακόπουλος Αχιλλέας, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - TEMEΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE (COSTA NAVARINO)

Λασκαρίδη Χλόη, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ AE

Μάγειρας Κυριάκος, SUPERFAST FERRIES SA

Μαρούλης Άρης, ΑΦΟΙ ΜΑΡΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μπιστόλας Δημήτρης, KEY TOURS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παγώνης Αντώνιος, NST TRAVEL AE

Στυλιανόπουλος Ανδρέας, ΝΑΒΙΓΚΕΙΤΟΡ ΕΠΕ

Τορνιβούκας Κωνσταντίνος, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ

Αριστίνδην Μέλη Καραβίας Φωκίων, Διευθύνων Σύμβουλος EUROBANK

Μαρίνης Άρης, Πρόεδρος ΓΕΠΟΕΤ