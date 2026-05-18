ΗΠΑ: Ένας νεκρός από χανταϊό στο Κολοράντο - Μέτρα για τον Έμπολα λαμβάνουν τα CDC

Το στέλεχος του χανταϊού που ευθύνεται για τον θάνατο του ασθενούς στην κομητεία Ντάγκλας εμφανίζεται συχνά στην περιοχή αυτήν την περίοδο του χρόνου. Οι αρχές ερευνούν την πηγή από την οποία προήλθε ο ιός.

Ένας ενήλικας πέθανε από χανταϊό στο Κολοράντο, αλλά το κρούσμα αυτό δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος της Πολιτείας αυτής.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius ελλιμενίστηκε σήμερα στο Ρότερνταμ. Μετέφερε περίπου 150 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες όταν ανέφερε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι κάποιοι από αυτούς εμφάνιζαν μια σοβαρή ασθένεια του αναπνευστικού. Τρεις άνθρωποι πέθαναν στο κρουαζιερόπλοιο ενώ εντοπίστηκαν ακόμη οκτώ επιβεβαιωμένα και δύο ύποπτα κρούσματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Μέτρα για τον Έμπολα

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) ανακοίνωσαν εξάλλου ότι λαμβάνουν μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού Έμπολα στις ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, θα ενταθούν οι έλεγχοι στους ταξιδιώτες που φτάνουν από περιοχές όπου έχει ξεσπάσει επιδημία και η Ουάσινγκτον θα συντονίσει τις ενέργειές της με αεροπορικές εταιρείες και άλλους παράγοντες για τη διαχείριση των επιβατών που ενδέχεται να έχουν ήδη εκτεθεί στον ιό.

Τα CDC θα εντείνουν επίσης την ιχνηλάτιση των επαφών του ύποπτων κρουσμάτων και θα θέσουν σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία σε εθνικό επίπεδο. Οι περιορισμοί στην είσοδο στις ΗΠΑ δεν ισχύουν για κατόχους αμερικανικών διαβατηρίων, Αμερικανούς πολίτες και νόμιμους, μόνιμους κατοίκους, επισήμανε η υπηρεσία.

Σύμφωνα πάντως με τα CDC, ο άμεσος κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό θεωρείται χαμηλός.

