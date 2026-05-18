Ευρωαγορές: Κέρδη στους δείκτες παρά το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης στη Μέση Ανατολή

Ανέτρεψαν την αρχική αρνητική εικόνα οι δείκτες στις ευρωαγορές την Δευτέρα, ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές σε «πράσινο έδαφος», παρά το γεγονός πως την τελευταία ώρα οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στην είδηση του Axios, ότι η πιο πρόσφατη πρόταση του Ιράν δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και δεν επαρκεί για μια συμφωνία, όπως ανέφερε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,34% στις 608,99 μονάδες, με τα μεγάλα χρηματιστήρια στο Λονδίνο, την Φρανκφούρτη και το Παρίσι να κλείνουν όλα με άνοδο. Ο Εuro Stoxx 50 ενισχύθηκε 0,58% στις 5.857 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης πρόσθεσε 1,24% στις 24.247 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο ισχυροποιήθηκε 1,26% στις 10.323 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,44% στις 7.987 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ήταν ο μοναδικός που υποχώρησε 0,91% στις 48.669 μονάδες ενώ ο IBEX 35 σημείωσε κέρδη 0,75% στις 17.755 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι μετοχές της ενέργειας ενισχύθηκαν 2% καθώς το πετρέλαιο, παρά τα σκαμπανεβάσματα, πήρε ξανά την ανιούσα, με Brent και WTI να κερδίζουν πάνω από 1,5% και να σκαρφαλώνουν στα 111 και 107 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα. Και οι υπόλοιποι κλάδοι σημείωσαν και αυτοί κέρδη.

Η μετοχή της Ryanair ενισχύθηκε σχεδόν 5% καθώς η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους ανακοίνωσε κέρδη μετά φόρων ύψους 2,3 δισ. ευρώ, μία αύξηση 40%, για το έτος που έληξε τον Μάρτιο. Ο οικονομικός διευθυντής της Ryanair, Νιλ Σόραχαν, δήλωσε ότι η αεροπορική εταιρεία έχει ασφαλίσει το 80% των καυσίμων για το καλοκαίρι και έχει προετοιμαστεί για το σενάριο ενός «Αρμαγεδδώνα», εν μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας σχετικά με το κόστος του πετρελαίου.

«Αν έχουμε σχέδια για μία κατάσταση Αρμαγεδδώνα; Φυσικά και έχουμε, αλλά δεν πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Όπως έχουν τα πράγματα, λειτουργούμε με το πλήρες πρόγραμμα για αυτό το καλοκαίρι και σχεδιάζουμε να ενεργήσουμε με τον ίδιο τρόπο και τη χειμερινή περίοδο» υπογράμμισε ο οικονομικός διευθυντής της χαμηλού κόστους αεροπορικής Νιλ Σοράχαν.

Στις αγορές ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού εκτινάσσεται 1% στο 4,6%, κοντά σε υψηλό 15 μηνών, ενώ η απόδοση του 10ετούς βρετανικού τίτλου, γνωστού ως Gilt, του σημείου αναφοράς για τον δανεισμό της βρετανικής κυβέρνησης, έφτασε στο 5,165% τη Δευτέρα, παρά τη μείωση κατά περίπου 1 μονάδα βάσης. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού «τσίμπησε» πάνω από 2 μονάδες βάσης στο 3,1776%.