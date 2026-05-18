WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να φτιάξει ένα ελικοδρόμιο στον Λευκό Οίκο

Πρώην επιχειρηματίας ακινήτων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει μετά την επιστροφή του στην εξουσία σειρά έργων, τα οποία παρακολουθεί στενά και σχολιάζει ευρέως.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει αναλάβει σειρά έργων στον Λευκό Οίκο, εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να κατασκευάσει εκεί ένα ελικοδρόμιο, έγραψε σήμερα η Wall Street Journal.

Αυτό το σχέδιο, επισημαίνει η αμερικανική οικονομική εφημερίδα, προκύπτει λόγω της άφιξης ενός νέου μοντέλου ελικοπτέρου για τους προέδρους των ΗΠΑ.

Το νέο ελικόπτερο, ισχυρότερο, θα κατέστρεφε το γρασίδι στο Σάουθ Λόουν του Λευκού Οίκου, απ’ όπου ο Ντόναλντ Τραμπ αποχωρεί ή προσγειώνεται όταν ταξιδεύει εκτός της Ουάσιγκτον, διευκρινίζει η Wall Street Journal.

Ως απάντηση σε ένα αίτημα επιβεβαίωσης από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Ντέιβις Ινγκλ, ένας εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής προεδρίας, απάντησε: «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν σταματάει να προχωρά σε βελτιώσεις στον Λευκό Οίκο και σε ολόκληρη την πόλη της Ουάσιγκτον, οι οποίες θα ωφελήσουν μέλλοντες προέδρους και τους Αμερικανούς».

Εκτός από το ότι διακόσμησε τους τοίχους του Οβάλ Γραφείου, οι οποίοι μέχρι τότε ήταν μάλλον «γυμνοί», με πλήθος από επιχρυσωμένες λεπτομέρειες, πλακόστρωσε και το γρασίδι του διάσημου Κήπου των Ρόδων του Λευκού Οίκου, ώστε να γίνει ένας εξωτερικός χώρος υποδοχής που θυμίζει την ιδιωτική του ιδιοκτησία, το Μαρ-α-Λάγκο (Φλόριντα).

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ κατασκευάζει μια γιγαντιαία αίθουσα χορού, αφού έδωσε εντολή για την κατεδάφιση μιας πτέρυγας του διάσημου κτιρίου, τόπου κατοικίας των Αμερικανών προέδρων.

Οι διάφορες αυτές επιχειρήσεις έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότησή τους και βρίσκονται στο επίκεντρο σφοδρών επικρίσεων από τους Δημοκρατικούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ