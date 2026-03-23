Πετρέλαιο: Στα 113 δολ. το Brent με φόντο το τελεσίγραφο Τραμπ

Οι τιμές του πετρελαίου έφτασαν να διαπραγματεύονται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2022, καθώς η αγορά της ενέργειας και όχι μόνο αναμένει με μεγάλη αγωνία τις εξελίξεις μετά το τελεσίγραφο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την απειλή αντιποίνων της Τεχεράνης σε ενεργειακές υποδομές.

Συγκεκριμένα, το Brent κινήθηκε ανοδικά προς τα 113 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate ξεπέρασε τα 100 δολάρια, αντανακλώντας μια απότομη άνοδο που οφείλεται στους φόβους για περιορισμένες ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να «ανοίξει πλήρως» την πλωτή οδό εντός 48 ωρών, διαφορετικά θα βομβαρδιστούν οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας του. Από την πλευρά της η Τεχεράνη προειδοποίησε την Κυριακή ότι θα επιτεθεί σε βασικές υποδομές σε όλη τη Μέση Ανατολή εάν ο Τραμπ προχωρήσει στην απειλή του.

Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent έχει σημειώσει άνοδο περισσότερο από 50% από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Η σύγκρουση δεν έχει δείξει σημάδια αποκλιμάκωσης, με τις βασικές αγορές πετρελαϊκών προϊόντων να σημειώνουν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο από το αργό. Το συγκεκριμένο κλίμα προκαλεί ανησυχίες ότι θα προκαλέσει ένα κύμα παγκόσμιου πληθωρισμού, φέρνοντας αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές, από εμπορεύματα έως μετοχές και ομόλογα.

Η σχεδόν πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει αναδειχθεί σε κεντρικό σημείο τριβής της σύγκρουσης, με μόνο περιορισμένες κινήσεις πλοίων να επιτρέπονται υπό ιρανική εποπτεία. Αυτή η αναστάτωση έχει αναγκάσει τους παραγωγούς του Κόλπου να περιορίσουν εκατομμύρια βαρέλια εφοδιασμού ή να βασίζονται σε περιορισμένες εναλλακτικές οδούς εξαγωγής, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα, ιδίως στις ασιατικές αγορές, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Οι αναλυτές λένε ότι η πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί από απτές εξελίξεις και όχι μόνο από ρητορική, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στη ναυτιλία και τους όρους ασφάλισης για τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει προειδοποιήσει ότι η αγορά αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο σοκ που έχει συμβεί ποτέ, παρά το γεγονός πως προχώρησε σε μία σημαντική απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

Μέρος της αυξανόμενης πρόκλησης για τους επενδυτές, πέρα ​​από την κόπωση και τα υψηλά επίπεδα μεταβλητότητας, ήταν η έλλειψη συνεκτικής επικοινωνίας εκ μέρους του Τραμπ σχετικά με τη σύγκρουση. Λίγο πριν από το τελεσίγραφό του για το Ορμούζ, το οποίο εκδόθηκε το Σάββατο, ο πρόεδρος είχε δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο «περιορισμού» της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ.

Η Goldman Sachs αύξησε την πρόβλεψή της για το Brent το 2026 στα 85 δολάρια το βαρέλι από 77 δολάρια, λέγοντας ότι οι ροές μέσω του Ορμούζ αναμένεται τώρα να είναι στο 5% των κανονικών επιπέδων για έξι εβδομάδες, πριν από μια σταδιακή ανάκαμψη.

«Τώρα με αυτήν την προθεσμία 48 ωρών, ο Τραμπ έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση», δήλωσε ο Ρόρι Τζόνστον, ερευνητής της αγοράς πετρελαίου και ιδρυτής της Commodity Context Corp. «Είναι πολύ απίθανο η Τεχεράνη να συμφωνήσει με τους όρους του Τραμπ σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, υπό την απειλή επίθεσης. Και το Ιράν είναι σαφώς ικανό και πρόθυμο να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλιμάκωση» τόνισε.

Στην τελευταία τους προσπάθεια να περιορίσουν την άνοδο των τιμών, οι ΗΠΑ επέτρεψαν την πώληση ιρανικού πετρελαίου και πετροχημικών που ήδη υπήρχαν σε δεξαμενόπλοια. Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε γενική άδεια που επιτρέπει την πώληση φορτίων σε πλοία από την Παρασκευή έως τις 19 Απριλίου. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από προηγούμενα μέτρα για την άρση των περιορισμών στο ρωσικό πετρέλαιο στη θάλασσα.

Το Ισραήλ συνέχισε να χτυπά το Ιράν τη Δευτέρα, αφού η Ισλαμική Δημοκρατία εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε στόχους σε όλη την περιοχή την προηγούμενη μέρα. Η σύγκρουση έχει εισέλθει στην 24η ημέρα της - διπλάσια διάρκεια από μια κρίση μεταξύ των τριών εθνών πέρυσι, όταν η Ουάσιγκτον βομβάρδισε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπίρολ, δήλωσε σε εκδήλωση στα μέσα ενημέρωσης στην Καμπέρα της Αυστραλίας τη Δευτέρα ότι η επίδραση των τρεχουσών διαταραχών είναι ισοδύναμη με τις δύο μεγάλες πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 και την κρίση φυσικού αερίου του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία,