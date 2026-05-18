Τσίπρας: Την επόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησείου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας παρακολούθησε τους νέους που συμμετέχουν στο Unmute now να αναπτύσσουν τους προβληματισμούς τους και πήρε τον λόγο στο κλείσιμο.

Την επόμενη Τρίτη 26 Μαΐου στις 8.00 το βράδυ στην πλατεία Θησείου θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα.

Μιλώντας σε εκδήλωση του Unmute now σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, έκανε κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, «να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες».

Ο πρώην πρωθυπουργός ανέδειξε το ζήτημα των ανισοτήτων εντός της χώρας αλλά και παγκοσμίως λέγοντας ότι η τρομακτική συσσώρευση ανισοτήτων είναι ίσως το πιο σημαντικό πρόβλημα της νέας γενιάς. «Οι 12 πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν περιουσία όσο 4 δισ. άνθρωποι σχεδόν το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι ανισότητες συσσωρεύονται, οι κυβερνήσεις γίνονται όλο και πιο αυταρχικές σε δύση και ανατολή και όλα αυτά μέσα σε μία ευρύτερη κρίση του πλανήτη». Έδωσε έμφαση στο θέμα της εργασίας που έθεσαν αρκετοί νέοι λέγοντας: "οι περισσότεροι από την γενιά σας εργάζονται και σπουδάζουν. Στα πανεπιστήμια δεν υπάρχει καμία μέριμνα ώστε τα παιδιά που εργάζονται να μην χάνουν τις εξεταστικές. Αντί να βρεθεί μία φόρμουλα για το ζήτημα, η κυβέρνηση έφερε το νομοθέτημα περί "αιωνίων φοιτητών", δηλαδή η τιμωρία των ανθρώπων που δουλεύουν. Το δεύτερο ζήτημα είναι της στέγης. Το τρίτο θέμα είναι ότι η πολιτεία δεν βρήκε ένα σύστημα καλύτερο από τις πανελλαδικές εξετάσεις εδώ και 62 χρόνια. Γιατί είναι τόσο χρεοκοπημένη αυτή η πολιτεία που το μόνο αδιάβλητο που έχει να παραδώσει είναι οι εξετάσεις. Όλα τα άλλα είναι διαβλητά, από τα βύσματα για τον στρατό μέχρι το ρουσφέτι του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Έκανε αναφορά στις δύο πολιτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που ανέτρεψε η ΝΔ. «Είχαμε νομοθετήσει 1 δισ. για την 13η σύνταξη. Η ΝΔ το πήρε πίσω αλλά εκείνοι ψήφισαν ξανά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το δεύτερο ήταν ότι νομοθετήσαμε την σταδιακή εισαγωγή σε κάποιες σχολές δίχως εξετάσεις, αλλά το κατάργησε η κυβέρνηση».

Πρότεινε τέλος οι νέοι «να οργανώσουν ένα κίνημα για την υπεράσπιση του δικαιώματος και της ανάγκης οι νέοι να πάνε στην κάλπη. Οι ημερομηνίες των εκλογών ορίζονται μέσα στην σεζόν που δουλεύουν χιλιάδες νέοι. Μία σοβαρή προσπάθεια είναι να αντιμετωπιστεί η αδικία αυτή και να βρεθεί ένας τρόπος να ψηφίζουν». Σημείωσε ότι η κυβέρνηση βρήκε τρόπο να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού αλλά δεν έχει βρει τρόπο να ψηφίζουν οι νέοι που στις εκλογές λόγω δουλειάς είναι μακριά από τα σπίτια τους».