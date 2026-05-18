Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ αναχαίτισε 28 από τα σκάφη του στολίσκου

Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κύπρου ο στολίσκος Global Sumud με προορισμό τη Γάζα, ανακοίνωσε το κυπριακό Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης.

Οι διοργανωτές ενός νέου στολίσκου βοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν σήμερα ότι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν 28 από τα σκάφη του στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 πλοία συνεχίζουν να πλέουν προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει νωρίτερα σήμερα ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν έναν ακόμη «στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα», κάνοντας λόγο για ένα «κακόβουλο» σχέδιο.

Σκάφη του στολίσκου Global Sumud για τη Γάζα απέπλευσαν για τρίτη φορά την Πέμπτη από τη νότια Τουρκία, έπειτα από προσπάθειες που είχαν γίνει στο παρελθόν για την παράδοση βοήθειας στον θύλακα από άλλους στολίσκους που αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα.

Βίντεο σε ζωντανή μετάδοση έδειξε πολεμικά πλοία να πλησιάζουν σκάφη του στολίσκου

«Πολεμικά πλοία αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή τον στόλο μας και (ισραηλινές) δυνάμεις αποβιβάζονται στο πρώτο από τα σκάφη μας μέρα μεσημέρι», τόνισε σε αρχική του ανάρτηση στο X ο Global Sumud Flotilla.

«Απαιτούμε ασφαλή διέλευση για τη νόμιμη, μη βίαιη ανθρωπιστική μας αποστολή». Η οργάνωση ανέφερε ότι 426 άτομα συμμετέχουν στον στολίσκο των 54 σκαφών από 39 χώρες.

Κατονόμασε 44 Τούρκους μεταξύ εκείνων που επέβαιναν στα σκάφη, τα οποία αναχαιτίστηκαν περίπου 250 ναυτικά μίλια από τη Λωρίδα της Γάζας.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κάλεσε «όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρόκληση να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν αμέσως πίσω».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καταδίκασε την ισραηλινή επέμβαση ως «νέα πράξη πειρατείας», προσθέτοντας ότι η Άγκυρα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή των Τούρκων πολιτών που επιβαίνουν στον στολίσκο σε συντονισμό με άλλες σχετικές χώρες.

Λευκωσία: Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κύπρου ο στολίσκος

Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο στολίσκος Global Sumud, ανακοίνωσε σήμερα το κυπριακό Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), προσθέτοντας πως δεν έχει ληφθεί από το Κέντρο σήμα κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ».

Το ΚΣΕΔ τόνισε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργεί πάντοτε υπεύθυνα, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, περιλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας, καθώς και στις διεθνείς και εθνικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό».

Σε σχέση με τον διεθνή στολίσκο «που απέπλευσε με προορισμό τη Γάζα, σημειώνεται ότι ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διέλευση και οποιαδήποτε συναφής δραστηριότητα πραγματοποιήθηκαν σε διεθνή ύδατα, σε απόσταση 90 ναυτικών μιλίων από την Κύπρο».

Το ΚΣΕΔ, αναφέρεται ακόμα στην ανακοίνωση, «διερευνά κάθε πληροφορία που λαμβάνει και εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Εθνικού Σχεδίου "ΝΕΑΡΧΟΣ", όπου συντονίζει επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης με σκοπό την διάσωση ανθρώπινων ζωών, σε περίπτωση ναυτικού ή αεροπορικού ατυχήματος».

Επί του παρόντος, σημειώνεται «δεν έχει ληφθεί από το ΚΣΕΔ σήμα κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο. Σε περίπτωση λήψης σήματος κινδύνου για ναυτικό ατύχημα το ΚΣΕΔ θα ανταποκριθεί σύμφωνα με τις διεθνείς του υποχρεώσεις» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ