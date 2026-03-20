Rebound στο Χρηματιστήριο της Αθήνας - «Μάχη» για τις 2.100 μονάδες

Μετοχές και δείκτες αντιδρούν έντονα ανοδικά την Παρασκευή. Κέρδη 1,5% για τον δείκτη των τραπεζών, άλμα άνω του 4% για τη ΔΕΗ.

Μετά τις χθεσινές μεγάλες απώλειες που έφεραν, μεταξύ άλλων, τον τραπεζικό δείκτη σε νέο χαμηλό για το 2026, μετοχές και δείκτες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας αντιδρούν έντονα ανοδικά την Παρασκευή.

Η εξέλιξη της συνεδρίασης αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, με φόντο τη σημερινή λήξη συμβολαίων, ενώ στο μεταξύ οι αγορές συνεχίζουν να κινούνται στη δίνη των διακυμάνσεων των διεθνών τιμών του πετρελαίου (και των αγορών ομολόγων), έχοντας ωστόσο και μια εικόνα για το πώς προσεγγίζουν τις εξελίξεις οι κεντρικές τράπεζες.

Η σημερινή ανοδική αντίδραση, τόσο στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια όσο και στη Λεωφόρο Αθηνών, οφείλεται βεβαίως σε αγοραστικά αντανακλαστικά επενδυτών που αναζητούν ευνοϊκά σημεία εισόδου, καθώς η διόρθωση που προηγήθηκε έχει δημιουργήσει ευκαιρίες, σε μετοχές των οποίων οι αποτιμήσεις θεωρούνταν έως πρόσφατα «απαιτητικές».

Αυτό δε σημαίνει ότι το κλίμα έπαψε να είναι εύθραυστο, με δεδομένο ότι τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στην περιοχή του Κόλπου συνεχίζονται, ενώ τα μηνύματα από ΗΠΑ και Ισραήλ ως προς τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι απολύτως αντιφατικά.

Μετά το χθεσινό «μάζεμα» απώλειών στη Wall Street, ο γερμανικός DAX ενισχύεται σήμερα περί του 1,2%, ενώ Λονδίνο και Παρίσι καταγράφουν κέρδη 0,5% και 0,8% αντίστοιχα.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, που αναμένει επίσης απόψε την «ετυμηγορία» της Scope Ratings για το ελληνικό αξιόχρεο, ο Γενικός Δείκτης κινείται ανοδικά από την έναρξη των συναλλαγών, με συγκρατημένο τζίρο μέχρι στιγμής. Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.100,36 μονάδες με άνοδο 1,12%, ενώ νωρίτερα βρέθηκε να ενισχύεται έως τις 2.111 μονάδες.

Σε θετικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών, που αντιδρά με άνοδο 1,14% (έως το +2,36% νωρίτερα) στις 2.281,91 μονάδες, με το σύνολο των τίτλων του να διαπραγματεύεται με κέρδη. Ξεχωρίζει η άνοδος των Optima και Τρ. Κύπρου σε ποσοστό 2,18% και 1,88% αντίστοιχα, στο +1,59% και τα 12,75 ευρώ κινείται η ΕΤΕ, άνω του 1% ενισχύεται και η Eurobank (+1,21%), ενώ με κέρδη περί του 0,8% ακολουθούν οι Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank.

Στον FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, η ΔΕΗ σημειώνει άλμα 4,15% στα 18,59 ευρώ, ElvalHalcor και Τιτάν ενισχύονται σε ποσοστό 1,7%, ενώ κέρδη πάνω από 1% καταγράφουν και οι Metlen (+1,56%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,43%), Jumbo (+1,30%), Aegean (+1,18%), Allwyn (+1,06%) και ΔΑΑ (+1,05%).

Στον αντίποδα, πτωτικά κινούνται οι μετοχές των Helleniq Energy (-0,49%), Σαράντης (-0,43%), Cenergy (-0,11%) και Coca-Cola HBC (-0,08%).

Στο σύνολο του ταμπλό 74 μετοχές εμφανίζουν θετικό πρόσημο, έναντι 24 πτωτικών και 49 αμετάβλητων, ενώ ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται σε 23,54 εκατ. ευρώ.