Σε χαμηλό 1,5 μήνα ο χρυσός με απώλειες 4,3% - Πτωτικό «7 στα 7»

Σε επτά διεύρυνε τις πτωτικές συνεδριάσεις του ο χρυσός με απώλειες άνω του 4% την Πέμπτη, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να φέρνει ράλι των ενεργειακών τιμών και φόβους αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να εκτιμούν πως οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες θα συνεχίσουν να κρατά τα επιτόκιά τους «higher for longer».

Yπό αυτό το πρίσμα, ο χρυσός στην αγορά σποτ απώλεσε 4,3% στα 4.612,21 δολάρια η ουγγιά, σε χαμηλό από τις αρχές Φεβρουαρίου ενώ τα futures του πολύτιμου μετάλλου διολίσθησαν 5,9% στα 4.605,70 δολάρια η ουγγιά. Το ασήμι στην αγορά σποτ κατρακύλησε 5,3% στα 71,39 δολάρια η ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε πτώση 3,7% στα 1.949,20 δολάρια, ενώ το παλλάδιο κατέγραψε πτώση 2,4% στα 1.440,29 δολάρια.

Αναλυτές της SP Angel δήλωσαν ότι ο χρυσός έχει πληγεί από το profit taking και το ισχυρότερο δολάριο, σημειώνοντας ότι μετά την ισχυρή ανάκαμψή του το 2025, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι επενδυτές κατοχυρώνουν τα κέρδη τους για να καλύψουν τις απαιτήσεις περιθωρίου και στρέφονται σε νέες συναλλαγές, όπως οι υδρογονάνθρακες, εν μέσω νέας μεταβλητότητας.

«Βραχυπρόθεσμα, συνεχίζουμε να βλέπουμε πτωτικό κίνδυνο. Υπάρχει σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω πτώση του χρυσού» σχολίασε ο Ντάνιελ Γκάλι, αναλυτής της TD Securities ενώ οι κορυφαίες κεντρικές τράπεζες όπως η Fed, η ΕΚΤ, η ΒοΕ και η BoJ άφησαν τα επιτόκιά τους αμετάβλητα αυτή την εβδομάδα, δηλώνοντας έτοιμες να λάβουν δράση για να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό εάν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν.