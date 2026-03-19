ΧΑ: «Βουτιά» κάτω από τις 2.100 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη

Σε «βουτιά» άνω του 2% υποχρεώνεται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά τις χθεσινές απώλειες στη Wall Street και στο αρνητικό κλίμα που διαμορφώνει και για τις ευρωπαϊκές αγορές η νέα άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Κόλπου φοβίζουν τις αγορές, καθώς μέχρι τώρα οι επενδυτές σε μεγάλο βαθμό κοιτούσαν πέρα από τις βραχυπρόθεσμες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, θεωρώντας ότι καταναλωτές και επιχειρήσεις θα βρουν τρόπους να προσαρμοστούν. Ωστόσο, οι ζημιές στις υποδομές αυξάνουν τον κίνδυνο οι τιμές να παραμείνουν υψηλότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με επιπτώσεις που σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκονται πέρα από τα όρια προσαρμογής των οικονομιών.

Βεβαίως, η διάθεση ανάληψης ρίσκου υποχωρεί, καθώς το Άμπου Ντάμπι διέκοψε τη λειτουργία της μονάδας φυσικού αερίου στο Habshan, μετά τις επιθέσεις στην περιοχή και ενώ το μεγαλύτερο σύμπλεγμα παραγωγής LNG του κόσμου, στο Κατάρ, υπέστη εκτεταμένες ζημιές έπειτα από ιρανική επίθεση. Στο μεταξύ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων ισραηλινών επιθέσεων στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «το ανατινάξουν ολοκληρωτικά» εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις της εναντίον χωρών του Κόλπου.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η τιμή του brent «σκαρφαλώνει» σήμερα στα 117 δολάρια το βαρέλι, οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου εκτινάσσονται στα 70 ευρώ η μεγαβατώρα, ενώ οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σε Λονδίνο, Φρανκφούρτη και Παρίσι καταγράφουν απώλειες άνω του 1,5%.

Εντός συνόρων, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών βρίσκεται στις 2.091,15 μονάδες με πτώση 1,77%. Κινούμενος από το άνοιγμα των συναλλαγών σε αρνητικό έδαφος, ο ΓΔ βρέθηκε νωρίτερα να υποχωρεί έως και 2,2% μέχρι τις 2.082 μονάδες.

Παρόμοια εικόνα και για τον δείκτη των τραπεζών που βρέθηκε έως το -2,75%, ενώ αυτή τη στιγμή καταγράφει απώλειες 1,93% στις 2.273,27 μονάδες. Στη σύνθεσή του τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η Eurobank (-2,93%) στα 3,41 ευρώ. Στο -1,94% διαπραγματεύεται η Τρ. Πειραιώς, με απώλειες περί του 1,7% ακολουθούν οι Optima και Alpha Bank, ενώ η ΕΤΕ υποχωρεί 1,53% στα 12,51 ευρώ. Άνω του 1% οι απώλειες και για την Τρ. Κύπρου (-1,34%) στα 8,52 ευρώ.

Ενδεικτική η εικόνα στο σύνολο του ταμπλό όπου μόλις 9 μετοχές εμφανίζουν θετικό πρόσημο, έναντι 82 που υποχωρούν και 58 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Σε χαμηλά επίπεδα προς το παρόν ο συνολικό τζίρος, καθώς διαμορφώνεται σε 15,86 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap με μικρά κέρδη 0,31% διαπραγματεύεται μόνο η Motor Oil (+0,31%) στα 39,42 ευρώ, ενώ με ήπιες απώλειες κινούνται οι τίτλοι των Helleniq Energy (-0,10%), ΟΤΕ (-0,47%), ΕΥΔΑΠ (-0,68%), Jumbo (-0,85%) και ΔΑΑ (-0,93%).

Στον αντίποδα βρίσκονται οι Cenergy και Viohalco με απώλειες 3%, ενώ περί του 2,9% υποχωρούν οι Metlen και ElvalHalcor. Πάνω από 2% υποχωρούν και οι μετοχές των Σαράντης (-2,66%), ΔΕΗ (-2,60%), Τιτάν (-2,43%), Aegean (-2,32%) και Coca-Cola HBC (-2,05%).