Πτωτικά οι ευρωαγορές εν αναμονή της ΕΚΤ

Οι επενδυτές αναμένουν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, της BoE, της Riksbank και της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας σήμερα Πέμπτη.

Τελευταία ενημέρωση 12:14

Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, εν μέσω κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Ιράν και του Κατάρ και με τους επενδυτές να αναμένουν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Αγγλίας, της Riksbank και της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας σήμερα Πέμπτη.

Διαβάστε ακόμα - Bloomberg: Η ΕΚΤ αφήνει αμετάβλητα τα επιτόκια και ζυγίζει την απειλή πληθωρισμού

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 1,73%, ενώ και ο Euro Stoxx 50 σημειώνει πτώση 1,64%. Στους επιμέρους ευρωπαϊκούς δείκτες, ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει πτώση κατά 1,57%, ο γαλλικός CAC 40 χάνει 1,39% και ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 1,91%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο υποχωρεί 1,62% ενώ και ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 σημειώνει πτώση κατά 1,71%.

Την Τετάρτη η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε το ιρανικό τμήμα του υπεράκτιου κοιτάσματος στον Περσικό Κόλπο, άλλο μέρος του οποίου εκμεταλλεύεται το Κατάρ. Σε αντίποινα, το Ιράν στοχοποίησε την εγκατάσταση διύλισης και παραγωγής LNG στη Ρας Λαφάν του Κατάρ, τη μεγαλύτερη στον κόσμο. Από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα καταστρέψει κοιτάσματα αερίου στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, της χώρας που κατατάσσεται δεύτερη στις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παγκοσμίως.

Το πετρέλαιο παραμένει σε ανοδική τροχιά με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent να ενισχύονται κατά 6,3 δολάρια ή κατά 7,08%, στα 114,98 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κερδίζει 0,2%, στα 96,49 δολάρια το βαρέλι, αφού προηγουμένως είχε ενισχυθεί κατά περισσότερο από 3 δολάρια.

Στο μέτωπο της οικονομίας, οι κεντρικές τράπεζες αναμένεται να διατηρήσουν σταθερά τα επιτόκια, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής περιμένουν να δουν προς τα πού οδεύει ο πόλεμος στο Ιράν και να αξιολογήσουν τον αντίκτυπό του στην ανάπτυξη και τις πληθωριστικές προοπτικές στην περιοχή.

Εχθές, η Fed διατήρησε τα επιτόκιά της αμετάβλητα στο εύρος 3,5% - 3,75%, τονίζοντας στην ανακοίνωσή της μετά τη συνεδρίαση ότι οι «επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την οικονομία των ΗΠΑ είναι αβέβαιες». «Η πρόβλεψη είναι ότι θα σημειώσουμε πρόοδο στον πληθωρισμό, όχι τόσο όσο ελπίζαμε, αλλά κάποια θετικά βήματα θα υπάρξουν», υπογράμμισε ο Τζερόμ Πάουελ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στον απόηχο, η Wall Street βάφτηκε με «κόκκινα». Ο Dow Jones υποχώρησε 1,63% στις 46.225 μονάδες, σε νέο χαμηλό για το 2026, ενώ με την μηνιαία πτώση του να ξεπερνά το 5%, ο βιομηχανικός δείκτης βρίσκεται σε τροχιά για τον χειρότερο μήνα του από το 2022.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, η HSBC εξετάζει το ενδεχόμενο περικοπής 20.000 θέσεων εργασίας, τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, οι οποίες θα μπορούσαν τελικά να επηρεάσουν περίπου το 10% του συνολικού αριθμού εργαζομένων της. Η μετοχή της σημειώνει πτώση 2,05%.

Ασιατικές αγορές

Οι ασιατικές αγορές σημείωσαν πτώση σήμερα, ακολουθώντας τις απώλειες στη Wall Street που οδήγησαν τον βιομηχανικό Dow Jones να φτάσει σε νέο χαμηλό κλεισίματος για το έτος.

Οι επενδυτές στην Ασία στάθμισαν επίσης την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας για τα επιτόκια, με την τράπεζα να αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια στο 0,75%.

Ο νοτιοκορεάτικος Kospi έχασε 2,73% κλείνοντας στις 5.763,22 μονάδες, τερματίζοντας ένα σερί τριών νικηφόρων συνεδριών, αφού ήταν ο μεγαλύτερος κερδισμένος στην περιοχή την Τετάρτη, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε μικρότερη απώλεια 1,79%, τερματίζοντας στις 1.143,48 μονάδες.

Οι εταιρείες-κολοσσοί στην κατασκευή τσιπ, Samsung Electronics και SK Hynix, σημείωσαν σημαντικές απώλειες 3,84% και 4,07% αντίστοιχα.

Το νοτιοκορεατικό γουόν ξεπέρασε για λίγο το όριο των 1.500 έναντι του δολαρίου νωρίτερα στη συνεδρίαση, ωθώντας τον Νοτιοκορεάτη υπουργό Οικονομικών Κου Γιουν-τσέολ να δηλώσει την Τετάρτη ότι οι αρχές έχουν «αυξημένο αίσθημα επαγρύπνησης προς την αγορά συναλλάγματος».

Ο δείκτης HSI του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 2,04% την τελευταία ώρα των συναλλαγών του, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 1,61% στις 4.583,25 μονάδες.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε πτώση 3,38% στις 53.372,53 μονάδες, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες απώλειες στην Ασία, ενώ ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 έχασε 1,65% κλείνοντας στις 8.497,8 μονάδες, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Νοέμβριο του 2025.