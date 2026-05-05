Ο πρόεδρος της Ρουμανίας ξεκινά συνομιλίες για σχηματισμό κυβέρνησης

Newsroom
Μέχρι να υπάρξει μια συμφωνία για τη συγκρότηση συνασπισμού που θα διαθέτει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Η Ρουμανία θα αποκτήσει νέα κυβέρνηση με φιλοδυτικές αξίες εντός «ευλόγου χρονικού διαστήματος», δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Νικούσορ Νταν αφού η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ίλιε Μπολοζάν ανατράπηκε σήμερα, με πρόταση δυσπιστίας στο κοινοβούλιο.

Ο Νταν είπε ότι θα ξεκινήσει αρχικά ανεπίσημες συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα, μέχρι να υπάρξει μια συμφωνία για τη συγκρότηση συνασπισμού που θα διαθέτει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Σημείωσε ότι τα τέσσερα κόμματα που συναποτελούσαν την κυβέρνηση του Μπολοζάν είχαν δεσμευτεί να μειώσουν το έλλειμμα και να εξασφαλίσουν έτσι ευρωπαϊκούς πόρους για τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

