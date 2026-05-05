Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq καθώς η εκεχειρία φαίνεται να «κρατά»

Με ρεκόρ ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης στη Wall Street καθώς η εκεχειρία στο Ιράν παραμένει σε ισχύ μειώνοντας τους φόβους για γενικευμένη σύγκρουση στην περιοχή και οι τιμές του πετρελαίου αποκλιμακώθηκαν.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,73% στις 49.298 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 πρόσθεσε 0,81% στις 7.259 μονάδες καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ισχυροποιήθηκε κατά 1,03% στις 25.3265 μονάδες επίσης σε επίπεδα ρεκόρ.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Pfizer κέρδισε 0,53% αφότου η φαρμακοβιομηχανία ανακοίνωσε αποτελέσματα α' τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες για κέρδη και έσοδα και επιβεβαίωσε το guidance για το σύνολο του έτους.

Επιπλέον, η μετοχή της Palantir υποχώρησε 6,92% ακόμα και αν τα έσοδά της το α' τρίμηνο του 2026 ενισχύθηκαν με την ταχύτερη άνοδο από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2020 και παρ' ότι αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος.

Η μετοχή της Ferrari έχασε 3,97% παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε υψηλότερα των προβλέψεων κέρδη και έσοδα στο α' τρίμηνο του 2026, ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία διατήρησε αμετάβλητο το guidance για το σύνολο του έτους, λίγες εβδομάδας πριν την παρουσίαση του πρώτου αμιγώς ηλεκτροκίνητου μοντέλου της.

Η εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν παραμένει εύθραυστη εν μέσω νέων επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ. Από τη μεριά του, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η εκεχειρία «σίγουρα ισχύει» και ότι «δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία, μαζί με αμερικανικά αντιτορπιλικά, έχουν ήδη διέλθει με ασφάλεια από τα Στενά, αποδεικνύοντας ότι η διαδρομή είναι ελεύθερη».

Στα μάκρο της ημέρας, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ διευρύνθηκε 4,4% τον Μάρτιο, μετά την άνοδο κατά 4,9% που είχε καταγράψει τον Φεβρουάριο, ωστόσο ενισχύθηκε λιγότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές. Ειδικότερα, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα 60,3 δισ. δολάρια από 57,8 δισ. τον Φεβρουάριο. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν ότι το εμπορικό έλλειμμα θα ανέλθει στα 60,9 δισ. δολάρια.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν 2% μετά από άνοδο 4,1% τον Φεβρουάριο, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν 2,3%. Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη, οι ΗΠΑ κατέγραψαν έλλειμμα 88,7 δισ. δολάρια στο εμπόριο αγαθών και πλεόνασμα 28,4 δισ. στο εμπόριο υπηρεσιών.

Επιπλέον, οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών στις ΗΠΑ σημείωσαν τον Μάρτιο μεγαλύτερη άνοδο από αυτήν που ανέμεναν οι αναλυτές. Ειδικότερα, ενισχύθηκαν 7,4% σε σχέση με τον Φεβρουάριο στον ετήσιο ρυθμό των 682.000 τον περασμένο μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 650.000. Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο του τελευταίου έτους. Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο οι πωλήσεις είχαν καταγράψει βουτιά 17,6%. Η μέση τιμή πώλησης για μια νέα κατοικία διαμορφώθηκε στις 387.400, καταγράφοντας πτώση 6,2% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025.

Τέλος, η δραστηριότητα του κλάδου των υπηρεσιών στις ΗΠΑ επιβράδυνε για δεύτερο διαδοχικό μήνα, καθώς οι νέες παραγγελίες κατρακύλησαν το περισσότερο τα τελευταία τρία χρόνια και οι πιέσεις στα κόστη διατηρήθηκαν στο υψηλότερο από τα τέλη του 2022, όπως έδειξαν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Ειδικότερα, ο μη μεταποιητικός δείκτης PMI υποχώρησε στις 53,6 μονάδες τον Απρίλιο από 54,0 μονάδες τον Μάρτιο. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters τοποθετούσαν τον δείκτη στις 53,7 μονάδες. Μετρήσεις πάνω από το 50 δείχνουν επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο δείκτης για τις νέες παραγγελίες υποχώρησε σε χαμηλό τριών ετών στις 53,5 μονάδες από 60,6 μονάδες τον Μάρτιο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση του δείκτη από τον Μάρτιο του 2023. Ο δείκτης για τις τιμές διατηρήθηκε αμετάβλητος στις 70,7 μονάδες, το υψηλότερο από τον Οκτώβριο του 2022.