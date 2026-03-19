Ιαπωνία: Αμετάβλητα τα επιτόκια και από την BoJ - Προειδοποιεί για πληθωριστικές πιέσεις

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) κράτησε σταθερά τα επιτόκια της στα επίπεδα του 0,75%, αλλά διατήρησε την θέση της για αυστηρότερη νομισματική πολιτική, προειδοποιώντας ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επιδεινώσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Σε ανακοίνωσή της, η BoJ ανέφερε ότι η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη, με οκτώ από τα εννέα μέλη να ψηφίζουν υπέρ της διατήρησης.

Ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ιαπωνίας Καζούο Ουέντα δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας της Ιαπωνίας επικεντρώνεται κάπως περισσότερο στους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό, παρά στους καθοδικούς κινδύνους για την ανάπτυξη λόγω της σύγκρουσης, διατηρώντας ζωντανές τις προσδοκίες της αγοράς για βραχυπρόθεσμη αύξηση των επιτοκίων.

«Πριν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η δραστηριότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ήταν σταθερή. Τα μέτρα τόνωσης της κυβέρνησης πιθανότατα θα στηρίξουν την οικονομία», δήλωσε ο Ουέντα σε συνέντευξη Τύπου. «Θα λάβουμε υπόψη αυτά τα σημεία για να προσδιορίσουμε τον βαθμό στον οποίο η αύξηση των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομία μέσω της επιδείνωσης των όρων εμπορίου».

«Μετά την αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή, οι παγκόσμιες αγορές ήταν ασταθείς», ανέφερε η Τράπεζα της Ιαπωνίας σε ανακοίνωση της απόφασης, προσθέτοντας ότι η αύξηση των τιμών του πετρελαίου πιθανότατα θα ασκήσει ανοδική πίεση στον καταναλωτικό πληθωρισμό. «Πρέπει να δοθεί προσοχή στον αντίκτυπο της αύξησης των τιμών του αργού πετρελαίου στις προοπτικές του βασικού καταναλωτικού πληθωρισμού».

Η απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BOJ) ελήφθη σε μια εβδομάδα γεμάτη με συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών, όπου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετώπισαν μια πολιτική πορεία που είχε μπερδευτεί από το πετρελαϊκό σοκ στη Μέση Ανατολή. Την Τρίτη, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια.

Ο Ουέντα έδωσε λίγες ενδείξεις για το πόσο σύντομα η BOJ θα μπορούσε να αυξήσει ξανά τα επιτόκια. Ωστόσο, δήλωσε ότι η επόμενη τριμηνιαία αξιολόγηση των προβλέψεων για την ανάπτυξη και τις τιμές θα είναι καθοριστική, καθώς το διοικητικό συμβούλιο θα έχει περισσότερα δεδομένα για να αξιολογήσει εάν το βασικό σενάριο παραμένει άθικτο ή αναδύονται νέοι κίνδυνοι που δικαιολογούν μια πολιτική απάντηση.

«Εάν δούμε κινδύνους που δεν μπορούμε να αφήσουμε χωρίς επίβλεψη, δεν θα αποκλείσω την πιθανότητα αλλαγής πολιτικής υπό το πρίσμα της διαχείρισης κινδύνου», είπε, σηματοδοτώντας την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων εάν οι πληθωριστικοί κίνδυνοι υπερβούν τις προσδοκίες.