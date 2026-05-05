Οριακά κέρδη για τον χρυσό

Άνοδο σημείωσε την Τρίτη ο χρυσός καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις του πολέμου τον πληθωρισμό και την επιτοκιακή πολιτική.

Στην αγορά spot, ο χρυσός ενισχύθηκε 0,72% στα 4.556,52 δολάρια ανά ουγγιά, αφότου τη Δευτέρα έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 31 Μαρτίου. Τα futures του χρυσού διαμορφώθηκαν στα 4.567,09 δολάρια ανά ουγγιά με οριακή άνοδο 0,75%.

«Βλέπουμε κάποιες αγορές ευκαιρίας μετά την πρόσφατη πτώση, ενώ η αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου προσφέρει στήριξη. Η αγορά θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά ενδέχεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και στα οικονομικά στοιχεία», δήλωσε ο Τζιμ Γουίκοφ, αναλυτής στην American Gold Exchange. «Οι επενδυτές που ποντάρουν στην άνοδο του χρυσού χρειάζονται έναν ισχυρό θεμελιώδη καταλύτη για να ανακτήσουν δυναμική», πρόσθεσε.

«Η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια παραμένει, αν και η επίδρασή της έχει μειωθεί, καθώς ο χρυσός αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως περιουσιακό στοιχείο ευαίσθητο στον κίνδυνο», σύμφωνα με τον Fawad Razaqzada, αναλυτή αγοράς στη City Index. «Ωστόσο, η ανάγκη προστασίας από τον πληθωρισμό, σε συνδυασμό με τις συνεχείς αγορές από κεντρικές τράπεζες, έχει περιορίσει μέχρι στιγμής τις μεγαλύτερες πτωτικές κινήσεις», ανέφερε.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι σημείωσε κέρδη 0,4% στα 73,03 δολάρια, η πλατίνα πρόσθεσε 1% στα 1.963,30 δολάρια και το παλλάδιο κέρδισε 1,5% στα 1.501,41 δολάρια.