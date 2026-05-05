Γαλλικό ΥΠΕΞ: Η δήλωση Μακρόν για στήριξη προς την Ελλάδα δεν αφορούσε την Τουρκία

Ο Γάλλος εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι όταν η Τουρκία χτυπήθηκε από πυραύλους με προέλευση από το Ιράν η Γαλλία εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την Άγκυρα.

Εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών ερωτηθείς από τουρκικό μέσο ενημέρωσης αν αφορούσε την Τουρκία η πρόσφατη αναφορά του Γάλλου προέδρου Μακρόν στην Αθήνα ότι αν κάποια χώρα επιτεθεί κατά της Ελλάδας η Γαλλία θα είναι στο πλευρό της απάντησε ότι η αναφορά αυτή δεν αφορούσε καμιά χώρα ιδιαιτέρως.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

