ΕΕ: Στο τραπέζι η εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου λόγω της ενεργειακής αστάθειας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκτεθειμένη στην άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Την εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου θα συζητήσουν οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη εβδομάδα στη Σύνοδο των ΥΠΕΝ καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, η ΕΕ βασίζεται κατά κύριο λόγο σε εισαγωγές φυσικού αερίου που καλύπτουν το 80% των αναγκών της και είναι εκτεθειμένη στην άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Από όταν ξεκίνησαν οι αμερικανοισραηλινές επιδρομές κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, οι Βρυξέλλες έχουν δηλώσει ότι παραμένουν προσηλωμένες στο σχέδιό τους να βελτιώσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και στην επίτευξη των στόχων για τη μείωση των εκπομπών που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του κλίματος, αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα με καθαρή ενέργεια και μειώνοντας την έκθεσή της στις ασταθείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, προπαρασκευαστικό έγγραφο για τη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, φανερώνει σύμφωνα με το Reuters ότι οι χώρες σχεδιάζουν επίσης να συζητήσουν την εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου. Το έγγραφο έχει συνταχθεί από την Κύπρο, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ και θα προεδρεύσει της συνάντησης. Σημειώνεται πως η Κύπρος διαθέτει υπεράκτια αποθέματα φυσικού αερίου.

«Δεδομένων των τρεχουσών διακυμάνσεων των τιμών και της αστάθειας της παγκόσμιας αγοράς LNG, πώς βλέπετε τον ρόλο των εγχώριων πόρων φυσικού αερίου ως συλλογικού μηχανισμού για τη σταθερότητα των τιμών σε ολόκληρη την Ένωση;», είναι ένα ερώτημα που θέτει το έγγραφο.

Επιπλέον σημειώνει, ότι η πρόκληση συνίσταται στο να δοθούν κίνητρα για τη χρήση των εγχώριων αποθεμάτων «χωρίς να εγκλωβιστούμε σε συστήματα υψηλών εκπομπών άνθρακα που υπονομεύουν τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς μας στόχους