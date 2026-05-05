Απώλειες 4% για το πετρέλαιο

Μετά από άλμα 6% τη Δευτέρα.

Υποχώρησαν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ ότι η εκεχειρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ μετριάζοντας τους φόβους για κλιμάκωση στην περιοχή μετά και τις επιθέσεις στα ΗΑΕ.

Υπό αυτό το πρίσμα, το αργό τύπου Brent υποχώρησε 4% ή 4,57 δολάρια στα 109,87 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε πτώση 3,9% ή 4,15 δολάρια στα 102,27 δολάρια το βαρέλι.

Από τη μεριά του ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η Τεχεράνη «θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης» αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει.

Οι τιμές του πετρελαίου έκαναν άλμα 6% τη Δευτέρα, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν φαινόταν να βρίσκεται κοντά στο να καταρρεύσει. Το Ιράν εκτόξευσε drones και πυραύλους κατά των ΗΑΕ, ενώ η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι βύθισε ιρανικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ.

Τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την επιχείρηση «Ελευθερία» με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών για την εμπορική ναυσιπλοΐα. Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία, συνοδευόμενα από αμερικανικά αντιτορπιλικά, διέσχισαν το στενό «αποδεικνύοντας ότι η διαδρομή είναι ελεύθερη». «Γνωρίζουμε ότι οι Ιρανοί ντρέπονται από αυτό το γεγονός. Είπαν ότι ελέγχουν το στενό. Δεν το ελέγχουν», πρόσθεσε.

