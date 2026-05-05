Τραμπ: «Το Ιράν πρέπει να φερθεί έξυπνα και να υψώσει λευκή σημαία»

Αναφερόμενος στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, επαίνεσε τις ενέργειες των αμερικανικών δυνάμεων λέγοντας ότι είναι «σαν ατσάλι» και «πιστεύει ότι λειτουργεί πολύ καλά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη «θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης» αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο «φυσοκάλαμα» και ότι, κατ’ ιδίαν, η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. «Παίζουν παιχνίδια αλλά, να σας πω, θέλουν να κάνουν συμφωνία. Και ποιος δεν θα ήθελε, όταν ο στρατός του έχει τελειώσει;» διερωτήθηκε.

Διαβάστε ακόμα - Βαριές απώλειες για το πετρέλαιο με το «βλέμμα» στο Ορμούζ

Αναφερόμενος στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, επαίνεσε τις ενέργειες των αμερικανικών δυνάμεων λέγοντας ότι είναι «σαν ατσάλι» και «πιστεύει ότι λειτουργεί πολύ καλά».

Όταν ρωτήθηκε τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, θα δείτε, επειδή θα σας ενημερώσω… Ξέρουν τι να μην κάνουν», προσθέτοντας ότι «πρέπει να φερθούν έξυπνα, επειδή δεν θέλουμε να πάμε εκεί και να σκοτώσουμε κόσμο, δεν θέλω να το κάνω αυτό».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο «μικροσυμπλοκή», σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει αυτόν τον πόλεμο που δεν είναι δημοφιλής στους Αμερικανούς. Την Δευτέρα τον είχε αποκαλέσει «μίνι πόλεμο» ενώ παλαιότερα έκανε λόγο για «μια μικρή εκδρομή».

Χέγκσεθ: «Η κατάπαυση πυρός με το Ιράν εξακολουθεί να ισχύει»

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πίτερ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ για την προστασία εμπορικών πλοίων από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ είναι προσωρινή, ότι η Ουάσινγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση και ότι η κατάπαυση πυρός με το Ιράν εξακολουθεί να ισχύει.

«Η κατάπαυση πυρός δεν έχει τελειώσει», δήλωσε ο Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους.

«Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση. Αλλά ούτε μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να μπλοκάρει (την πρόσβαση) σε μια διεθνή θαλάσσια διαδρομή για αθώες χώρες», εκτίμησε ο υπουργός σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο, κατά τη δεύτερη ημέρα της επιχείρησης "Σχέδιο Ελευθερία", όπως την αποκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η τελευταία έχει σκοπό να επιτρέψει σε εμπορικά πλοία στον Κόλπο να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ, που έχουν αποκλειστεί ουσιαστικά από το Ιράν μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου.

«Αν επιτεθείτε στα αμερικανικά στρατεύματα ή σε αθώα εμπορικά πλοία, θα αντιμετωπίσετε συντριπτική και καταστρεπτική αμερικανική δύναμη», προειδοποίησε την Τεχεράνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Κυριακή ότι αν η επιχείρηση αυτή παρεμποδιστεί από το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν με «τη βία».

Ο αμερικανικός στρατός «είναι έτοιμος να επαναλάβει μεγάλες επιχειρήσεις μάχης εναντίον του Ιράν αν δοθεί εντολή», δήλωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, που στεκόταν δίπλα στον Πιτ Χέγκσεθ.

«Κανείς αντίπαλος δεν πρέπει να μπερδεύει την τωρινή αυτοσυγκράτησή μας με έλλειψη αποφασιστικότητας», επέμεινε.

Ο υψηλόβαθμος στρατιωτικός εκτίμησε σε 22.500 τον αριθμό των ναυτικών «που έχουν παγιδευτεί σε περισσότερα από 1.550 εμπορικά πλοία στον Κόλπο».

«Αυτή τη στιγμή σταθεροποιούμε την κατάσταση ώστε το εμπόριο να μπορέσει να επαναληφθεί, αλλά περιμένουμε από τον υπόλοιπο κόσμο να πάρει τη σκυτάλη όταν χρειαστεί, και θα σας διαβιβάσουμε σύντομα την ευθύνη», υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας.

Ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε χθες Δευτέρα πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανικά πολεμικά πλοία και εμπορικά πλοία, και κατέστρεψαν έξι ιρανικά πλεούμενα.

Ο Πιτ Χέγκσεθ και ο Νταν Κέιν προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τις εχθροπραξίες, με τον πρώτο να λέει πως «προς το παρόν η κατάπαυση πυρός αντέχει χωρίς αμφιβολία» και προσπαθώντας να διαχωρίσει τον πόλεμο με το Ιράν από την επιχείρηση προστασίας των εμπορικών πλοίων που διεξάγεται από χθες, και τον δεύτερο να μιλάει για «πυρά αδύναμης έντασης».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ