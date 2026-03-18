Τρίτη ημέρα του ανοδικού «σερί» των ευρωαγορών

Οι ευρωαγορές ανοίγουν με ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου παραμένουν στο προσκήνιο ενόψει της επικείμενης απόφασης της Fed για τα επιτόκια.

Τελευταία ενημέρωση 12:15

Οι ευρωαγορές κινούνται σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα την Τετάρτη, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν παραμένουν στο προσκήνιο ενόψει της επικείμενης απόφασης της Fed για τα επιτόκια, με την ΕΚΤ και τη ΒοΕ να ακολουθούν αύριο και μεθαύριο αντίστοιχα.

Στο ταμπλό των ευρωαγορών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,56% στις 605,88 μονάδες, όπως άνοδο έχει και ο Euro Stoxx 50 κατά 0,9% στις 5,823.90 μονάδες.

Στους επιμέρους ευρωπαϊκούς δείκτες, ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 έχει την μεγαλύτερη ενίσχυση κατά 1,2% στις 17.455,5 μονάδες. Ακολουθεί ο γαλλικός CAC 40, που κερδίζει 0,9% στις 8.052,5 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη ο DAX ενισχύεται 0,7% στις 23.909,26 μονάδες, στο Μιλάνο ο FTSE MIB σκαρφαλώνει 0,9% στις 45.294,66 μονάδες, ενώ τέλος ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει μικρή, αλλά σταθερή, άνοδο κατά 0,3% στις 10.437,52 μονάδες.

Οι αγορές πετρελαίου παραμένουν στο επίκεντρο. Οι τιμές υποχώρησαν προχθές, παρά την κλιμάκωση των επιθέσεων στην ενεργειακή υποδομή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς τα αυξανόμενα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ συνέβαλαν στην αντιστάθμιση των αυξανόμενων ασφάλιστρων γεωπολιτικού κινδύνου. Ωστόσο, το Brent βρίσκεται στην υψηλότερη τιμή των τελευταίων 3,5 ετών, στα 102,80 δολ. το βαρέλι- τιμή που θα συνεχίζει να ανεβαίνει όσο εμποδίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι επενδυτές προσβλέπουν τώρα στην απόφαση της Fed για τα επιτόκια που αναμένεται αργότερα σήμερα. Οι αγορές αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην περιοχή μεταξύ 3,5% και 3,75%. Οι traders θα παρακολουθούν για οποιαδήποτε καθοδήγηση από τον πρόεδρο της Fed, Jerome Powell, σχετικά με το εάν οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να επηρεάσουν μελλοντικές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.

Ασιατικές αγορές

Ο νοτιοκορεάτικος δείκτης Kospi ηγήθηκε των κερδών στην Ασία, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα εμπορικά στοιχεία της Ιαπωνίας και αναμένουν την απόφαση της Fed για τα επιτόκια. Συγκεκριμένα, σημείωσε άνοδο άνω 5%, κλείνοντας στις 5.925,03 μονάδες, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 2,41% στις 1.164,38 μονάδες.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας εκτινάχθηκε κατά 2,87% στις 55.239,4 μονάδες, ενώ ο δείκτης HSI του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,68% και ο κινεζικός CSI 300 αυξήθηκε κατά 0,45% στις 4.658,33 μονάδες. Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο 0,31% κλείνοντας την ημέρα συναλλαγών στις 8.640,6 μονάδες.