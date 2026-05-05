Ισραήλ: Η πολεμική αεροπορία «θα απαντήσει» σε οποιαδήποτε επίθεση του Ιράν

«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απόπειρα εναντίον του Ισραήλ», είπε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του στρατού.

Το Ισραήλ είναι «έτοιμο να απαντήσει σθεναρά» στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε απόψε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ.

«Ο ισραηλινός στρατός παραμένει σε κατάσταση συναγερμού σε όλα τα μέτωπα. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις» στον Κόλπο και «είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σθεναρά σε οποιαδήποτε απόπειρα εναντίον του Ισραήλ», είπε ο Ζαμίρ κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής της νέας ηγεσίας της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο νέος αρχηγός της ΠΑ, υποπτέραρχος Ομέρ Τίσλερ, που διαδέχεται στη θέση αυτήν τον Τόμερ Μπαρ, διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ «είναι έτοιμο να αναπτύξει ολόκληρη την Πολεμική Αεροπορία» εναντίον του Ιράν «εάν χρειαστεί».

«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και είμαστε προετοιμασμένοι να αναπτύξουμε ολόκληρη την αεροπορική ισχύ προς τα ανατολικά, εάν απαιτηθεί», είπε ο Τίσλερ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

