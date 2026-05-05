Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με φόντο το Ιράν

Οι εξελίξεις στο Ιράν συνεχίζουν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον των επενδυτών από κοινού με μία σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων.

Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι εξελίξεις στο Ιράν συνεχίζουν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον των επενδυτών από κοινού με μία σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,69% στις 609,72 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 σημείωσε άνοδο 1,83% στις 5.868 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ισχυροποιήθηκε 1,67% στις 24.392 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο υποχώρησε 1,4% στις 10.219 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε κέρδη 1,08% και τις 8.062 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αναρριχήθηκε 2,27% στις 48.557 μονάδες ενώ ο IBEX 35 έκλεισε με +1,8% στις 17.667 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Unicredit κέρδισε 5,87% στο χρηματιστήριο του Μιλάνο, καθώς ανακοίνωσε κέρδη ρεκόρ που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών για το πρώτο τρίμηνο, βελτιώνοντας παράλληλα τις προοπτικές της για το έτος. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου αυξήθηκαν 16% σε ετήσια βάση στα 3,2 δισ. ευρώ, το υψηλότερο τριμηνιαίο αποτέλεσμα που έχει καταγραφεί ποτέ και πολύ πάνω από τα 2,7 δισ. ευρώ της εκτίμησης. Σημειώνεται, πως η ιταλική τράπεζα κατέθεσε και επίσημα δημόσια πρόταση για την εξαγορά της Commerzbank, αψηφώντας την έντονη αντίθεση που εκφράζεται από την πλευρά της γερμανικής κυβέρνησης.

Χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών ήταν τα κέρδη προ φόρων που ανακοίνωσε η HSBC για το πρώτο τρίμηνο την Τρίτη, λόγω των υψηλότερων του αναμενόμενου προβλέψεων για πιστωτικές ζημίες. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 9,37 δισ. δολάρια, έναντι 9,59 δισ. δολάρια της μέσης εκτίμησης των αναλυτών, υποχωρώντας 1% σε ετήσια βάση. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες ύψους 1,3 δισ. δολ. ήταν 400 εκατομμύρια δολάρια υψηλότερες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η μετοχή υποχωρεί 3,47%.

Στα εταιρικά νέα, ο γίγαντας των τηλεπικοινωνιών Vodafone δήλωσε την Τρίτη ότι κατέληξε σε συμφωνία για την πλήρη εξαγορά της κοινοπραξίας VodafoneThree στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία θα αποκτήσει το 49% των μετοχών που κατείχε η CK Hutchison (ιδιοκτήτρια της Three) έναντι 4,3 δισ. λιρών σε μετρητά, αποκτώντας έτσι τον πλήρη έλεγχο του μεγαλύτερου παρόχου κινητής τηλεφωνίας στη χώρα. Η μετοχή της έχασε 2,19%.

Η γερμανική εταιρεία άμυνας Rheinmetall ανακοίνωσε ότι τα τριμηνιαία έσοδα αυξήθηκαν 7,7%, φτάνοντας τα 1,94 δισ. ευρώ, χάνοντας τις προσδοκίες της αγοράς για 2,3 δισ. ευρώ. Η Rheinmetall δήλωσε ότι αναμένει ότι η ανάπτυξη κατά το πρώτο εξάμηνο θα ακολουθήσει παρόμοια πορεία με το προηγούμενο έτος, όταν τα συνολικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου αυξήθηκαν κατά 37%. Η μετοχή της ενισχύθηκε 3,4%.

Οι παγκόσμιες αγορές κλονίστηκαν τη Δευτέρα, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή φάνηκε να καταρρέει, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε ότι χτύπησε μία αμερικανική φρεγάτα κάτι που οι ΗΠΑ έσπευσαν να διαψεύσουν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχτηκαν επίθεση από ιρανικά drones και πυραύλους, ενώ οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι βύθισαν ιρανικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ.