Παπαστεργίου: Έργα 400 εκατ. ευρώ για τις τεχνολογικές ανάγκες των δήμων

Ο κ. Παπαστεργίου γνωστοποίησε ότι μέχρι την Παρασκευή ξαναβγαίνει στον «αέρα» το έργο «Έξυπνη Θεσσαλονίκη», ύψους 7 εκατ. ευρώ.

Πραγματική ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις έχουν πλέον οι οι ελληνικοί δήμοι και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης «τρέχει» έργα ύψους 400 εκατ. ευρώ για τη στήριξή τους, μεταξύ άλλων με πόρους από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως επισήμανε απόψε, από τη Θεσσαλονίκη, ο αρμόδιος υπουργός, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος αναφέρθηκε ακόμη σε δύο εξελίξεις: πρώτον, την ερχόμενη εβδομάδα παρουσιάζεται η νέα ιστοσελίδα ανοιχτών δεδομένων του ελληνικού Δημοσίου, που αυξάνει σε 9000 τα ανοιχτά data sets (σύνολα δεδομένων), που θα μπορούν να αξιοποιήσουν ελεύθερα η αυτοδιοίκηση, οι επιχειρήσεις, οι ερευνητές και οι πολίτες και που μέχρι πρότινος ήταν μόλις 80 περίπου.

Έτσι, δίνεται όπως είπε η δυνατότητα για επανασχεδιασμό των ελληνικών πόλεων και τόνωση των επιχειρήσεων, μέσω ακριβώς της αξιοποίησης αυτών των δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Και, δεύτερον, ο κ. Παπαστεργίου γνωστοποίησε ότι μέχρι την Παρασκευή ξαναβγαίνει στον «αέρα» το έργο «Έξυπνη Θεσσαλονίκη», ύψους 7 εκατ. ευρώ, το οποίο δεν είχε προχωρήσει στο παρελθόν για διάφορους λόγους και τώρα ενεργοποιείται ξανά.

Μιλώντας σε εκδήλωση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) για τις έξυπνες και βιώσιμες πόλεις, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ποσοτικοποίησης των στοιχείων λειτουργίας των ελληνικών αστικών κέντρων (πχ. της κατανάλωσης ενέργειας ή νερού), επισημαίνοντας ότι «δεν μπορείς να βελτιώσεις κάτι το οποίο δεν μετράς», αλλά και στη σημασία της προσωπικής ευθύνης ως προς την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την κυκλική οικονομία, επισημαίνοντας πως κάθε πολίτης πρέπει να γίνει η αλλαγή που επιθυμεί να δει να συμβαίνει.

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε ακόμη στη διαρκή πρόοδο που σημειώνεται στην ψηφιοποίηση του Δημοσίου μέσω του gov.gr, το οποίο χαρακτήρισε ως «μια καινούργια, αποτελεσματική Ελλάδα», υπενθυμίζοντας ότι μόνο τον Μάρτιο εκδόθηκαν περίπου 14 εκατ. έγγραφα και βεβαιώσεις, εκτελέστηκαν πάνω από 10 εκατ. άυλες συνταγογραφήσεις και παραπεμπτικά, έγιναν 170.000 αιτήσεις για έκδοση νέων ταυτοτήτων και κλείστηκαν 300.000 ηλεκτρονικά ραντεβού στον τομέα της υγείας. Πρόσθεσε δε ότι έχουν «χτιστεί» χιλιάδες διαλειτουργικότητες μεταξύ των πλατφορμών του δημοσίου, κάτι που έχει άμεσο αντίκτυπο στη σχέση πολίτη-κράτους, καθώς ο πρώτος δεν αντιμετωπίζεται όπως στο παρελθόν σαν ψεύτης, που πρέπει να κομίσει σειρά δικαιολογητικά για ν' αποδείξει ποιος είναι, αλλά απλά συμπληρώνει μια υπεύθυνη δήλωση και το κράτος αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.

Χαμηλό βαθμό θα έβαζε στη Θεσσαλονίκη ως έξυπνη πόλη ο πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, Στράτος Σιμόπουλος, όπως επισήμανε μιλώντας στην ίδια εκδήλωση. «Ανεξάρτητα η πόλη αν έχει πέντε, έξι ή δεκαπέντε βραβεία, θα της έβαζα χαμηλό βαθμό» είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως δεν φτάνει η ψηφιοποίηση υπηρεσιών, για να χαρακτηριστεί μια πόλη έξυπνη. Το ουσιαστικό ζητούμενο είναι, είπε, να δοθούν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα που αφορούν για παράδειγμα το κυκλοφοριακό, τη στάθμευση ή την ανακύκλωση -και από αυτή την άποψη η Θεσσαλονίκη έχει πολύ δρόμο να διανύσει ακόμη.

Ενδεικτικά ανέφερε ότι από την πόλη λείπουν εργαλεία όπως οι έξυπνοι κάδοι, παρότι υπάρχει μια σχετική πιλοτική εφαρμογή. Κι αυτό τη στιγμή που στο εξωτερικό τέτοιες εφαρμογές όχι απλά υπάρχουν, αλλά οι πόλεις περνούν σε φάση που τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης αναγνωρίζουν τις ανάγκες των πολιτών σε πραγματικό χρόνο και οι δημόσιες υπηρεσίες αναπροσαρμόζονται αναλόγως, ώστε να ανταποκρίνονται αμεσότερα και καλύτερα. Ο κ.Σιμόπουλος διατύπωσε δε την εκτίμηση ότι αν όχι οι επόμενες, οι μεθεπόμενες εκλογές της αυτοδιοίκησης, θα κριθούν πάρα πολύ στο τι θα έχουν να παρουσιάσουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα στον τομέα των έξυπνων και βιώσιμων πόλεων.

Επτά με οκτώ πολυώροφα πάρκινγκ θα χρειάζονταν στην πυρίκαυστο για να καλυφθεί η ζήτηση για στάθμευση

Στη διαχρονική επιμονή του κυκλοφοριακού ως του μεγαλύτερου προβλήματος της Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, Ιωάννης Πολίτης, γενικός γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη μνεία στη χαμηλή χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς από τους Θεσσαλονικείς (μόλις 15%, παρά το γεγονός ότι η πόλη «ζει μια περίοδο μέλιτος με το Μετρό που περίμενε 20 χρόνια» κι ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 39% το 2000) και στο γεγονός ότι τέσσερις στους δέκα πολίτες ταυτίζουν την έννοια της βιώσιμης κινητικότητας με την ύπαρξη περισσότερν δρόμων και χώρων στάθμευσης (όπως έδειξαν τα αποτελέσματα έρευνας που παρουσιάζεται σε ξεχωριστό τηλεγράφημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ).

«Το πρόβλημα δεν λύνεται με τη συμπεριφορά που έχουμε ως προς αυτό σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με την κουλτούρα χρήσης του ΙΧ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην περίκαυστη ζώνη 4.000 νόμιμες θέσεις στάθμευσης, αλλά για να ικανοποιήσουμε όλη τη ζήτηση των οχημάτων που μπαίνουν σε αυτή την περιοχή, θα χρειαζόταν να κατασκευάσουμε επτά με οκτώ πολυώροφα πάρκινγκ σαν αυτό που βρίσκεται στην Πολυτεχνείου» ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρότεινε δε, μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση κανονιστικών περιορισμών για την αποθάρρυνση της πρόσβασης αυτοκινήτου σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης, αλλά και την πρόβλεψη κινήτρων για τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, σε συνεργασία με φορείς όπως ο Εμπορικός Σύλλογος (πχ, να προβλέπονται εκπτώσεις σε αγορές στα καταστήματα για όσους χρησιμοποιούν συστηματικά μετρό ή λεωφορείο).

Την εκτίμηση ότι σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία υπάρχει η πρόθεση των πολιτών να την εφαρμόσουν, αλλά το σύστημα δεν κινείται αρκετά γρήγορα ώστε να αξιοποιήσει αυτή την πρόθεση, διατύπωσε η Εύη Αγγελίδου, διευθύντρια Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης στον τομέα Εταιρικής Διακυβέρνησης & Βιωσιμότητας της «The Conference Board». Πρόσθεσε ότι «η σπατάλη δεν είναι απλά περιβαλλοντικό πρόβλημα αλλά κακή οικονομία» και γνωστοποίησε ότι οι πιο ώριμες να εφαρμόσουν αρχές της κυκλικής οικονομίας εταιρείες ξεκινούν από την αρχή: εν ολίγοις προγραμματίζουν εξαρχής πώς θα σχεδιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με έξυπνο τρόπο, ώστε να αποφύγουν τη σπατάλη.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Νίκος Τζόλλας, ο αντιδήμαρχος Καινοτομίας, Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς του δήμου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Τζελέπης, ο δεύτερος αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, Πάνος Μενεξόπουλος, και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), Ηλίας Περτζινίδης, ο οποίος τόνισε ότι οι πόλεις του μέλλοντος δεν αρκεί να είναι λειτουργικές, αλλά πρέπει να είναι δίκαιες, πράσινες, βιώσιμες, ανθεκτικές και ανθρωποκεντρικές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ