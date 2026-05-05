Το Ιράν θεσπίζει μηχανισμό για τη ρύθμιση των διελεύσεων πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Έναν νέο μηχανισμού που θα ρυθμίζει τις διελεύσεις πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ θέσπισε το Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό κανάλι Press TV.

Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, τα πλοία που προτίθενται να διέλθουν από τη θαλάσσια οδό λαμβάνουν email από διεύθυνση που συνδέεται με την Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου (PGSA), το οποίο τους ενημερώνει για τους κανονισμούς διέλευσης.

Στη συνέχεια, τα πλοία υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το πλαίσιο αυτό προτού λάβουν άδεια διέλευσης.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ, μια βασική παγκόσμια ενεργειακή οδό μέσω της οποίας διέρχεται σημαντικό μερίδιο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποσχέθηκαν σήμερα να δώσουν «ισχυρή απάντηση» στα πλοία που προσπαθούν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ, εκτός από τη διαδρομή που επιβάλλουν, την ώρα που οι ΗΠΑ διεξάγουν μια επιχείρηση με στόχο να βγουν από τον Κόλπο τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί εκεί.

«Προειδοποιούμε όλα τα πλοία που σκοπεύουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ ότι το μόνο ασφαλές πέρασμα είναι ο διάδρομος που είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν», δήλωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε ανακοίνωση.

«Οποιαδήποτε εκτροπή πλοίου προς άλλες διαδρομές είναι επικίνδυνη και θα οδηγήσει σε μια ισχυρή απάντηση του Ναυτικού των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης», σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή την οποία μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

