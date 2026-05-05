Ποιον προτείνει ο Μακρόν για την προεδρία της Τράπεζας της Γαλλίας

Έναν από τους στενότερους συνεργάτες του, τον Εμάνουελ Μουλέν, πρότεινε ο Εμάνουελ Μακρόν για τη θέση του νέου διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, εφόσον εξασφαλίσει τη στήριξη του κοινοβουλίου, ο 57χρονος θα διαδεχθεί τον Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό που αποχωρεί πρόωρα στα τέλη Μαΐου.

Μέχρι τώρα ο Μουλέν κατείχε τη θέση του επικεφαλής του γραφείου του Μακρόν, ενώ έχει υπηρετήσει και σε άλλες κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις, όπως διευθυντής γραφείου τόσο του πρωθυπουργού όσο και του υπουργού Οικονομικών.

Η προτεινόμενη αλλαγή σε έναν από τους πιο ισχυρούς θεσμούς της Γαλλίας έχει επιπτώσεις πέραν της χώρας, καθώς η θέση συνοδεύεται από συμμετοχή στο ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο καλείται να αποφασίσει για πιθανή αύξηση επιτοκίων με στόχο την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων που συνδέονται με τον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν.

Η τοποθέτησή του εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα αλλαγών στην ΕΚΤ, με νέα μέλη από την Εσθονία και την Κροατία να αναμένεται να αναλάβουν καθήκοντα τον Ιούνιο. Η διαδικασία ανανέωσης θα κορυφωθεί με την αποχώρηση της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ τον Οκτώβριο του 2027.