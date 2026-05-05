Ο Γερμανός ΥΠΕΞ καλεί το Ιράν να εγκαταλείψει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων

ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών βλέπει τη χώρα του και το Ισραήλ να εισέρχονται σε νέα φάση της εταιρικής σχέσης ασφαλείας τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ κάλεσε εκ νέου το Ιράν να εγκαταλείψει το πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων, ενώ τόνισε τη στενή «εταιρική σχέση ασφαλείας» της Γερμανίας με το Ισραήλ. Δεν έλειψε όμως και η κριτική για τις ισραηλινές ενέργειες στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τόσο η Γερμανία όσο και το Ισραήλ συμμερίζονται πλήρως αυτά τα συμφέροντα ασφάλειας και καθίσταται μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο επείγον να δεχθεί το Ιράν την προσφορά διαπραγματεύσεων. Καλούμε το Ιράν να μην υπερεκτιμάει τα χαρτιά του», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα απόψε από κοινού με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκίντεον Σάαρ στο Βερολίνο.

Στο πλαίσιο των τρεχουσών συγκρούσεων με τη Ρωσία και το Ιράν, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών βλέπει τη χώρα του και το Ισραήλ να εισέρχονται σε νέα φάση της εταιρικής σχέσης ασφαλείας τους. «Αυτή η σύγκρουση με το Ιράν, καθώς και η σύγκρουση στην Ουκρανία, έχουν δείξει ξεκάθαρα ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ και ότι μοιραζόμαστε κοινά συμφέροντα», επισήμανε. Η υπεράσπιση «της ύπαρξης και της ασφάλειας του κράτους του Ισραήλ βρίσκεται στην καρδιά των σχέσεών μας», τόνισε και πρόσθεσε ότι, «δεδομένης της παγκόσμιας κατάστασης, οι δύο χώρες έχουν πλέον δημιουργήσει μια εντελώς νέα εταιρική σχέση ασφαλείας, ενώ συμμερίζονται απολύτως τα συμφέροντα ασφαλείας, ιδίως σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του».

Το Ισραήλ, «η χώρα στην οποία βρήκαν καταφύγιο τα θύματα του Ολοκαυτώματος, συμβάλλει επίσης στην ασφάλεια της Γερμανίας», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ και αναφέρθηκε ενδεικτικά στην απόκτηση του ισραηλινού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας Arrow 3. «Το γεγονός ότι η ισραηλινή τεχνολογία προστατεύει πλέον τον γερμανικό εναέριο χώρο, με γεμίζει με ταπεινότητα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε στο πλευρό μας φίλους όπως το Ισραήλ. Οι δύο χώρες συνεργάζονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά για το συμφέρον του κοινού τους μέλλοντος», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ ζήτησε ταυτόχρονα «επείγουσα βελτίωση» της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους Παλαιστινίους της Γάζας και επανέλαβε την αντίθεση του Βερολίνου σε μια de facto προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. «Η δεινή κατάσταση των περισσότερων από δύο εκατομμυρίων ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία δεν έχει βελτιωθεί, δεν πρέπει να επισκιαστεί από τη σύγκρουση με το Ιράν. Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει επειγόντως να βελτιωθεί, να ανοίξουν περισσότερα συνοριακά περάσματα και οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους», υπογράμμισε ο υπουργός και ζήτησε πρόοδο στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Ο κ. Βάντεφουλ επανέλαβε ακόμη την πάγια θέση του Βερολίνου ότι μόνο μια λύση δύο κρατών μπορεί να τερματίσει τη διένεξη Ισραήλ - Παλαιστίνης και να φέρει διαρκή ειρήνη στην περιοχή. «Προϋπόθεση για αυτό είναι να μην εμποδιστεί αυτή η προοπτική για ειρήνη και να μην δημιουργηθούν επί τόπου γεγονότα τα οποία θα εμπόδιζαν την εγκαθίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους. Αντιμετωπίζουμε τη συνεχιζόμενη εποικιστική δραστηριότητα του Ισραήλ με μεγάλη ανησυχία και δεν μπορούμε να δεχτούμε μια de facto προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης. Απορρίπτουμε σαφώς τη βία που διαπράττουν ορισμένοι έποικοι στη Δυτική Όχθη εναντίον του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού και αναμένουμε από το ισραηλινό κράτος δικαίου να τιμωρήσει αυτά τα εγκλήματα», δήλωσε.

Ο κ. Σάαρ από την πλευρά του καταδίκασε τις «απρόκλητες» επιθέσεις του ιρανικού καθεστώτος εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και περιέγραψε ως «απειλή για την παγκόσμια τάξη» την «δολοφονία» της ελευθερίας ναυσιπλοΐας από το Ιράν. «Εάν αυτή η ναυτική τρομοκρατία δεν αντιμετωπιστεί, θα εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο», είπε. Για τις συνεχιζόμενες μάχες στον Λίβανο ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών επέρριψε την ευθύνη στην Χεζμπολάχ, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ αποσύρθηκε από εκεί το 2000 και το 2005 από τη Γάζα. «Το ελάχιστο που περιμένουμε από εκείνους που υποστήριξαν τότε τις αποχωρήσεις είναι να μας υποστηρίξουν όταν δεχόμαστε επίθεση από τα ίδια εδάφη από τα οποία αποσυρθήκαμε», υπογράμμισε και διαβεβαίωσε ότι η χώρα του «δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες στον Λίβανο».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Σάαρ διαβεβαίωσε ότι οι Χριστιανοί είναι ασφαλείς στο Ισραήλ «και ευημερούν στους Αγίους Τόπους», ενώ προειδοποίησε με ιδιαίτερη αυστηρότητα ότι «όποιος σηκώσει χέρι εναντίον των συνανθρώπων μας Χριστιανών, αντιμετωπίζεται και θα αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα αυστηρά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ